意大利新冠病毒感染确诊迫近1700例 东欧捷克“失守”首次确诊3例

欧洲新冠病毒重灾区意大利又新增5人死于新冠肺炎，累计死亡人数达34人。确诊迫近1700例。而德国的新型肺炎确诊病例周日由66例猛增到129例，东欧捷克“失守”，首次确诊3例；英国首相约翰逊周一将召开紧急应变小组会议。

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意大利民防保护部周日称，在过去24小时，意大利新冠报道肺炎疫情死亡数再增加5人，累计达到34人死亡，确诊病例新增566例，累计达1694例。



意大利民防保护部负责人周日表示，全意大利的新冠肺炎确诊患者中，已经有83人痊愈，但仍有140名重症患者在加护病房接受治疗。目前意大利的新冠肺炎确诊病例仍大多集中在北部地区。



东欧国家捷克“失守”，首次确诊3例，三名感染新冠病毒者都曾去过意大利北部。其中两人是捷克公民，另一个是留学米兰的美国学生。



另外，德国的新型肺炎确诊病例周日由66例猛增到129例。增加至117宗。超过一半的新冠病毒感染者集中在德国人口最多的西部地区北莱因-威斯特法伦。当地部分学校及日间护理中心将在周一关闭，避免病毒蔓延。卫生部门建议有感冒病征的民众避免参与聚集活动，政府危机委员会也扩大有关跨境旅游的指引，并取消多个大型国际活动。



而英国的新冠肺炎确诊人数周日新增12人，累计达35人。英国政府计划下周紧急立法，英国首相约翰逊周一将召开紧急应变小组会议。据称，英国第20起确诊病例是一名住在苏里郡（Surrey）的男子，近期没有出国纪录，是第一起在英国本土感染的病例。周日新增病例当中有3人是这名男子传染。另有一名住在艾塞克斯（Essex）的确诊病患没有相关旅游纪录，无法得知从何感染。 英国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）表示，英国将启动防疫计划，所有手段都不会被排除，包括禁止举办大型活动、关闭学校等。

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