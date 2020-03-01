新冠疫情雪上加霜 海航集团被政府接管

前些年中国海航集团在海外大举扩张时期，谁能会想到它有朝一日被政府接管？甚或被肢解拆分？不过，海航只承认被政府接管，不承认将会被拆分。

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导致海航请求政府接管的“最后一根稻草”据指是新冠疫情，新冠疫情导致航班量锐减，使海航几年来没有解决的流动性危机更加严重。



2月19日曾有消息说，海航将被海南省政府接管，旗下航空资产拆分给国航、东航、南航等公司。但海航对此予以否认。不过，海航承认，海南政府正式接管海航集团。



综述多家中国媒体报道，2月29日，海航发布公告称，自2017年末爆发流动性风险以来，海航积极开展“自救”，但仍未能化解风险，且受新冠肺炎疫情叠加影响，流动性风险有加剧趋势。



海航官宣称，“为有效化解风险，维护各方利用，应海航集团请求，近日，海南省人民政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了‘海南省海航集团联合工作组’。联合工作组将全面协助、全力推进海航集团风险处置工作”。



海航集团2010年代中期大举扩张，2015年，海航集团走上“买买买”的并购之路，从航空产业链布局，扩张到物流、酒店、租赁等多个领域，海航总资产也从2016年的5428亿元猛增到2017年底的12319亿元。一年半时间，增长近1.3倍，2015年首次进入『财富』世界500强，名列第464位，接下来的两年海航名次更上一层楼，分别为2016年的353和2017年的170位。



然而，2017年年末，海航遭遇巨大的流动性危机，开始出售巨额资产自救。2018年，处置人民币3000亿元资产，当年七月，海航时任董事长王健在法国南方小村观景时坠落逝世。



海航集团自2018年起，被迫开始瘦身，陆续大批出售旗下资产、缓解流动性压力，但是海航集团的流动性危机始终没有得到解决。2019年盈利情况不容乐观，新冠疫情更让海航雪上加霜，四处寻求出路，最后找到了政府。

海航集团到底是什么性质，一直很神秘，它与权力集团的关系，一度也颇受关注。



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