新冠病毒：卢浮宫全天关闭 法国确诊达130例

法国确诊感染新冠病毒周日又增30例，累计达130例。巴黎著名博物馆卢浮宫由于员工担心感染新冠毒周日全天关闭。

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法新社消息，法国卫生部总干事萨洛蒙周日表示，法国有新增30例新冠病毒感染确诊病例，累计达130例，其中12人治愈，两人死亡，116人住院隔离治疗，住院病患中，9人病情危急。 法国海外省瓜德罗普岛首次出现确诊感染病例。而受感染人数最多的仍然是瓦兹省及上萨瓦省的巴尔马（La Balme en Haute-Savoie)，为阻止病毒扩散，这些地区已采取一系列措施，如禁止多人聚集，公共场所关闭，市民减少外出等。 萨洛蒙再次表示，法国政府将尽一切努力阻止疫情蔓延，减轻病毒传播，保护那些没有出现疫情或疫情不严重的地区。



另外，全世界参观人数最多的巴黎罗浮宫博物馆受新冠疫情影响周日全天关闭。卢浮宫发出的简短声明称，卢浮宫的员工开会讨论防疫问题后决定，周日全天关闭，周一工会代表将与卢浮宫管理层举行会议。工会代表表示，如果罗浮宫继续开放，游客应强制接受健康检查，如果出现涉及卢浮宫的确诊病例，就应关闭博物馆。



据法国总工会称，卢浮宫的员工们不明白为什么政府发出的禁止5000人以上聚会的禁令不使用于卢浮宫这样的大型博物馆，法国卫生部就此解释说，根据目前的疫情情况，还没有到关闭大型设施的程度。 卢浮宫员工十分担心受到感染。据统计，去年前往卢浮宫的960万参观者中，近四分之三来自外国。工会代表指出，虽然卢浮宫全部2300员工没有人受感染，但出现确诊感染病例只是时间问题。



另外，卢浮宫向意大利借出部分藏品用于展览，员工担心来自意大利北部疫区的博物馆人员到卢浮宫提取展品时，会将病毒传给卢浮宫的员工。

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