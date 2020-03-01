新冠肺炎 病毒为何在非洲停步？

新型冠状病毒Coronavirus在全球范围内造成大规模疫情，但非洲大陆为何到目前为止，只有屈指可数的几个病例 ? 法国巴斯德研究所的医学专家对此感到迷惑，并提出了一些假设。

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Image d'archive: Des employés contrôlent la température corporelle des voyageurs entrants à l'aéroport international du Caire, en Egypte. © AFP 法新社

据本台法广RFI法语记者在本周末最新上网的一篇法文采访报导，法国巴斯德研究所（Institut Pasteur）的国际部负责人 ̖ 热带传染病专家Pr. Pierre-Marie GIRARD在接受本台法广RFI法语记者采访时，对非洲大陆目前为止，只出现为数不多的几个新型冠状病毒案例谈论其个人的分析。

他表示，总之，人们目前还没搞懂为何非洲没有更多的病例。而且，目前仅有的几个通报病例，出现的时间也要比整个疫情的爆发迟很多。许多假设被提了出来。第一种假设是只有很少的感染者前往非洲。但这种假设似乎不太可能，要知道有一百万中国人在非洲生活，而且，中国与非洲大陆的往来十分频繁，还有二月初时中国农历新年所带来的人口流动。第二种假设是建立在气候角度。热带高温不利用病毒毒性的传播。但这种可能性也不大，因为，在活体外，病毒在高温下繁殖很快。第三种假设，想法是从基因上更具抵抗力去解释生活在非洲的人对这种病毒不太敏感。但那也让人们看不太懂原因。人们甚至可以想象有很多不太严重的形式，或者说是无症状的形式。在此情况下，检测执行的不系统，人们则可能长期遗忘这一病毒的流行。未来情况如何发展则还很难说。

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