武汉监狱失控？ 单日确诊病例占全市近半

武汉，28日，到门口寻找食物的小区居民。

中国周日公布的确诊病例略有反弹，增至573例，仔细阅读数据，武汉监狱感染人数竟占了很大比重。详情请听安德烈介绍：

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中国数日前爆出监狱传染新冠病毒丑闻后，情况似无太大好转。根据3月1日凌晨公布的数据，武汉市29日单日新增新冠病毒确诊病例565例，仅监狱囚犯就占了233例。

2月21日，中国湖北，山东，浙江三省五所监狱爆出疫情严重，共505人确诊，监狱是否成为集体感染温床备受关注。中共政法委书记郭声琨22日突访监狱，要求监狱进入“战时状态”，实施“战时管制”。他称“输入风险”是监狱管理场所疫情防控最大的风险。最有效的措施是严格的封闭管理。但引起质疑的是，在中国，难道还有什么比已经严锁密闭的监狱更加“战时状态”的么？。

2月26日，再传出与之相关的怪闻，一名从武汉女子监狱刑满释放的新冠病毒确诊女子，竟然能在武汉处于封锁状态下被其家人接回北京，监狱防疫问题再度引发关注。

武汉市委新任书记王忠林29日到武汉市第二看守所、承担武汉女子监狱患者救治人物的蔡甸区袁家台方舱医院调研，要求必须阻断疫情在特殊场所蔓延。

根据中国官方统计，截至29日，武汉确诊累计27700人，其中监狱在押人员806人，累计死亡2195人。

法新社报道指出，新冠病毒已传播世界，但仍然集中在中国。目前全球死亡人数接近3000人，确诊人数达到87500人，但是其中近80000例在中国，死亡人数中，中国为2870人。

在中国尤以湖北武汉最为集中，截至29日，湖北全省累计病亡2761人，其中武汉累计病亡2195人。

星期五中国全境确诊人数327例，为1月25日以来最低，28单日确诊427例，29日升至573例。

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