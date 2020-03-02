七国集团财长将举行会议 应付新冠疫情造成的经济冲击

经济合作与发展组织周一将今年全球经济增长率预估调降0.5个百分点为2.4%，并警告，新冠病毒疫情将严重影响全球各国经济增长。七国集团财长今天将举行电话会议，研讨措施应付新型冠状病毒疫情所造成的经济冲击。法国财长称G7将“协调一致的行动”限制新冠疫情对经济的影响。

广告 继续浏览后续

经济合作与发展组织（OECD）周一调降今年全球经济增长率预估0.5个百分点至2.4%，为2008-2009年金融危机以来最低水平。OECD并警告，新冠病毒疫情将严重影响全球各国经济增长。

经济合作与发展组织表示，最新预估是假设新冠肺炎疫情会在今年消退；但如果疫情加重，“将严重削弱经济增长前景”。

新冠肺炎疫情持续扩散，引发投资人担忧消费者和企业支出将减少，导致企业获利缩水，全球股市上周应声大跌，资金涌向债券和其他避险资产。 据OECD预估，去年12月最先爆发新冠病毒肺炎疫情的中国，今年国内生产总值增长率料只有4.9%，较去年11月初估值减少0.8个百分点。 拥有36个成员国的OECD表示：中国产出萎缩，全世界都有影响。新冠病毒肺炎疫情持续重创制造业、贸易、旅游业，该组织呼吁各国政府和中央银行采取行动，避免更加严重的经济暴跌。

针对新型冠状病毒疫情所造成的经济冲击，七国集团的财长今天将举行电话会议，商讨应对措施。

另据路透社消息，法国财长勒梅尔周一表示，七国集团“将采取协调一致的行动”，限制新冠病毒疫情对经济增长的冲击。勒梅尔表示，“我们将采取协调一致的行动”。勒梅尔此前与G7主席国美国财长姆努钦谈了话。 他还表示，欧元区财长也将相互保持沟通，他将与欧洲央行总裁拉加德交流。 他说，“我们必须行动，以便尽可能地限制疫情对经济增长的冲击”。

另外，欧盟产业政策执委布莱顿(Thierry Breton)周一表示，新冠病毒疫情使中国游客难出家门，这使欧洲旅游业每月损失约10亿欧元的收入。 布莱顿在接受BFM电视采访时说，“自1月份以来，中国游客就没有再来欧洲。这意味着损失了200万个(酒店)夜晚。自1月以来，这项损失每月就达10亿欧元”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅