世卫未宣布 但梁卓伟指武汉肺炎技术上已是全球大流行

除南极洲外，全球六大洲均有武汉新型肺炎确诊个案，涉及超过八万一千人，但世界卫生组织仍未宣布疫情是「全球大流行」（pandemic），然而，香港大学医学院院长梁卓伟表示，海外首轮新型肺炎疫情刚刚开始，技术上已是「全球大流行」，令港府围堵策略难度增加。另一专家许树昌不认同现时已是「全球大流行」，因为疫情并未在全球造成「广泛人传人」，但确是已有此趋势，关键是疫情近日爆发的意大利、南韩及伊朗能否成功控制疫情。

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武汉肺炎疫情在中国最为严重，中国卫健贸公布，截至今(2日)天凌晨凌时，累计确诊突破八万宗，达80026人，死亡病例2912宗。单是昨天一天，便新增202宗确诊病例，最先发病的湖北省占196宗，而昨日42宗死亡病例亦全部来自湖北。



疫情亦已由中国扩散至全球53个国家，遍及六大洲，获港府委任为抗疫督导委员会专家顾问的公共卫生学院讲座教授梁卓伟昨(1日)天向记者表示，美国西岸日前有三个州份出现病源不明的病例，更录得首宗死亡个案，情况令人忧虑，因为一宗死亡个案可能代表当地有100人受感染，只因检验不足而未被发现。他估计，全球第一波武汉肺炎疫情最少持续「三、五个月」才会告一段落。



他续称，根据流行病学字典定义，「大流行」指在不同国家及地区出现本地或本土传播，而海外首轮新型冠状病毒(武汉肺炎的官方名称)疫情刚开始，故此「技术上已是(全球)大流行」，现时应实话实说及保持高度透明，欲作好准备，面对疫情。



不过，同属督导委员会专家兴问的中文大学呼吸系统学讲座教授许树昌认为，现时武汉肺炎未算是「全球大流行」，但已出现这种趋势。他解释，疫情须在五大洲「广泛人传人」，才算是大流行。



他续称，会否真正出现大流行，端视近期疫情严重的意大利、南韩和伊朗能否做好疫情控制，因为已有近1700人确诊感染武汉肺炎和34人死亡的意大利若控制失宜，不封关的话，会令疫情迅速在欧洲扩散；而已有54人死亡、978人确诊的伊朗，一旦控疫措施失当，新型肺炎病毒可能经航空渠道带到各大洲。他强调，未来三星期是关键时刻。



世卫日前提升新型冠状病毒肺炎的风险级别时，总干事谭德塞表示，现时谈全球大流行会引起恐慌，但亦表明，须为全球大流行作准备。



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