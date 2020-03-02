中国司法部公布武汉监狱黄女封城之下返北京调查结果

中国司法部3月2日宣布对武汉女子监狱黄姓女子获释后在封城状态下，离开武汉被家人接回北京的调查结果。司法部称，这是一起“失职渎职”严重事件，性质恶劣，影响极坏，给首都疫情防控工作带来极大隐患。

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据介绍，61岁的黄姓女子，应该在2月17日刑满释放，但她所在的武汉女子监狱被狱警感染了新冠肺炎疫情，导致她在刑满后，仍留在监狱隔离。2月18日、19日，她被测得体温37.3°度，便再三找干警，要求回家。干警与其女儿联系，其女儿表示，想办法解决。之后干警与其女儿的前夫约定，在2月21日上午，由监狱将黄某英送至武汉北高速收费站口交接。

监狱是新冠肺炎的重灾区。据路透社引述中新社说，截至2月29日，武汉市累计报告在押人员感染新冠肺炎确诊病例为806例。

中国司法部联合调查组认为，“黄某英事件”虽然发生在武汉女子监狱，但根源在湖北省司法厅和湖北省监狱局。于是，对湖北省司法厅一号领导人谭先振，湖北省监狱管理局一号领导人郝爱民立案审查。

黄姓女子于2月22日凌晨到达北京，2月24日被确诊为新冠肺炎。当天她所住的小区，北京市东城区崇文门外街道新怡家园社区居委会通过微信公众号发布消息，通知住户之后，引发哗然。

至于黄女士如何从武汉北高速收费站口一路行至北京崇文门外家中，畅行无阻，目前尚无细节透露。

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