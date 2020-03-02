中国官方严控高致病性动物病源实验

就在海内外有关新冠病毒来源传闻此起彼伏，各种阴谋论甚嚣尘上之际，中国官方七个部门近日发表公告，宣布将加强对动物病原微生物实验室生物安全管理，这是中国官方继派军方专家掌控武汉P4实验室之后又一次引发关注的举动。

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包括中国农业农村部、教育部在内的中国七个部门2月27日发布联合通告，对未经批准从事高致病性动物病原微生物实验活动的，进行严肃查处，任何单位和个人未经批准不得从事相关实验活动。由此产生的任何科研成果均不予认可。



通知要求生物安全三级、四级实验室如果需要进行上述实验活动，应报省级以上畜牧兽医主管部门批准，还要求加强对大专院校、出版机构有关高致病性病原微生物研究成果发表的管理，将实验室生物安全管理情况纳入相关绩效评价工作。



不知中国官方的上述公告是否与此前传出的第一个公布新冠病毒基因序列的上海实验室被被关闭事件有关。



中国主席习近平2月14日在中央全面深化改革委员会的会议上讲话时特别提到了加速推动生物安全立法，引起各界关注。习近平强调，要把生物安全纳入国家安全体系，要尽快推动出台生物安全法。



有美国病毒专家向美国媒体表示，对中国大陆已经修建了多个P3和P4实验室，但却缺乏相关的安全法规感到十分恐怖。



武汉新冠病毒疫情爆发以来，舆论界对病毒来源问题议论纷纷。包括美国联邦参议员汤姆·科顿（Tom Cotton）在内的一些政治人物或科学家，继续质疑或暗示此病毒与中国武汉P4病毒实验室有关。



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