安倍：日本可能发布新冠紧急事态宣言

3月2日，日本首相安倍晋三在参议院预算委员会会议上针对新冠病毒疫情扩大的措施表示：要经常考虑到最坏的局面是很重要的，要抓紧采取能够发布实施紧急事态的立法措施。

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据本稿截稿时的最新统计，日本为目前感染新型冠状病毒的为962人,其中邮轮“钻石公主”号705人,乘政府包机和专机从武汉归国的人14人,感染的日本人和从中国到日本的旅行者243人，死亡者12人，总感染数在中国以外的国家和地区排在伊朗之后为第四位。



安倍指出：今后，在一定的地区发生感染急遽扩大的情况下，重要的是要经常想到最坏的事态，预先做好准备。作为政府，为了把事态控制在对国民生活影响最小的范围内，包括发布紧急事态宣言在内，将加紧推进立法工作，以便能够采取与《新型流感等对策特别措施法》同等的措施。



目前，日本感染者最多是北海道，到3月1日为止已达77名，日本北海道知事铃木直道28日向道民发布“紧急事态宣言”。呼吁周末避免外出前往餐饮店及健身房等人员密集场所。



2月27日，安倍晋三在新型冠状病毒感染症对策总部会议上表示，要求全国小学、初中、高中和特殊教育学校从3月2日起临时停课,以防止集体感染。



在3月2日的的参院预算委员会会议上，日本立宪民主党干事长福山哲郎就要求全国中小学等停课一事批评道：“学校和家庭陷入很混乱的状态。”



对此安倍指出：孩子们的健康和安全比什么都重要，无论如何也要防止集体感染的事态。

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