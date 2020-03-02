巴厘岛中国游客排长龙延签证 仅几十人上了中国政府撤侨专机

印尼巴厘岛的中国游客，在首府登巴萨移民局门前大排长龙，申请延长签证。他们想尽办法留在当地。滞留在巴厘岛的上千中国游客，最终只有几十人登上中国政府的接侨包机返国。

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法新社3月2日发自巴厘岛首付登巴萨的报道说，这些中国游客不想回国的原因，一方面担心被传染新冠病毒，另一方面害怕北京当局管理疫情采取的严厉措施。

印尼当局担心武汉新冠疫情传到印尼，早在1月份，就中断了所有印尼与中国之间的航线。巴厘岛上中国游客大幅减少，接待中国游客的餐厅，酒店，导游，翻译们的营业额也骤然下降。

不过，还有上千中国游客滞留在巴厘岛，不想返回中国。他们在登巴萨移民局门口排长龙，要求延长签证，留在巴厘岛上。

一位30岁来自北京的游客王子龙说，他坚信中国政府对疫情没说实话，真正的情况要比当局说严重的多。他更愿意在巴厘岛上观察中国局势。他说，尽管巴厘岛没有出现感染病例，但是他对其他中国人不放心。他说：我一看见中国人就紧张，特别是不戴口罩的中国人。所以我就待在酒店里。

化名Steve Li的中国游客在巴厘岛首府登巴萨一个商业中心接受法新社采访表示：他在中国一个大城市为一家欧洲公司工作，担任经理。而现在他的身份是一名国际难民。他还说，中国就像一个大监狱，所有的城市都封了。他不相信中国当局说的“疫情已被控制”。

这位不愿透露真名的李先生表示，他领导一个公司，不能让下属继续工作，而自己却躲在这里。所以他即将返回中国。但是，他的妻子和两名年幼的孩子会一直留在巴厘岛，直到中国的新疫情危机彻底过去。

每年有大约1百万中国游客到访巴厘岛，中国人是巴厘岛第二大旅游收入来源。而当地第一大游客群体来自澳洲。

上千名中国游客利用春节假期到印尼巴厘岛度假，当时武汉疫情开始出现。后来疫情爆发，航班中断，其他国家也中断了飞中国的航班。

中国政府派专机来接这些陷于困境的中国公民返国，可是，最终只有几十人登上了政府提供的包机返国。巴厘岛旅游局局长Putu Astawa告诉法新社，对这个情况，他一点都不惊讶。他说：他们不想回去。

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