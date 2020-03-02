悼念变冲突 警方拘115人 辅警区议员亦被捕

因疫情而转趋缓和的反修例示威活动，在上周六的「8．31事件」半周年悼念活动中，因为有人以杂物堵路，警方镇压，最终演变成警民冲突。警方公布，前晚至昨(1日)凌晨，共拘捕115人，包括一名休班辅警、一名在区内购物的区议员及其两名助理，被指滥捕，亦令反修例风波中被捕人数增至超过七千三百人。冲突中，记者再次被针对，遭警方以胡椒喷雾、胡椒球枪等武器攻击，香港记者协会和摄影记者协会均强烈谴责警方，摄协更重申要求成立独立调查委员会追究。

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去年8月31日，警方闯入太子地铁站无差别殴打示威者和乘客，造成多人受伤，其后因入院伤者人数有差别而记者又被赶离现场，无法监察事态，出现有人被打死的传闻，官方多次否认亦无法平息，以致每月的最后一日均有市民到位于旺角区的太子站悼念，而在上周六晚的悼念活动中，有人自傍晚起到站外献花和默哀，其后有人用杂物堵路，引发冲突，其间，有人投掷汽油弹和用激光笔照射警务人员。



警方昨日表示，拘捕18人，但相隔四小时，警方再次公布时，拘捕人数大升至115人，是去年11月围堵理工大学后单日最多人被捕，令反修例运动的被捕人数升至超过七千三百人。



根据警方公布，115名被捕人士中，最年轻的只有15岁，其他人在54岁以下。被捕人分别涉嫌非法集结、藏有攻击性武器、藏有工具可作非法用途、纵火、袭警、阻碍警务人员执行职务等。



警方指出，被捕者中有一名涉嫌非法集结的男子为休班辅警。警方重申，会严正处理。据香港传媒报道，该名辅警本身是一名年轻的中学男教师，加入辅警两年，驻守观塘警区。



另外，有社运人士在脸书透露，区议员郭子健与两名助理于旺角购买办公物品后遇上警方行动而遭滥捕。「葵青传承」在脸书上指出，「在此对警方于社会全心抗疫之际继续滥暴滥捕讲一句『天理循环 报应不爽』。」另有网上流传片段显示，当晚被警方截查人士一字排开，部分人面向墙，但众人只是戴有口罩，没有防具，被指是滥捕。



行动中，有警员截查在场记者，又向记者施放胡椒喷剂，更有片段显示，身穿记者反光衣的女记者因被喷射而一度不醒人事；记协凌晨发表声明，强烈谴责警方在行动中多次粗暴对待在场传媒，包以粗言秽语喝骂及驱赶记者，并向记者及其镜头施放胡椒喷剂，违背警方尊重新闻自由和传媒采访权利的承诺，会方将向警队发信，促请管理层严加约束前线警务人员，停止伤害新闻工作者及阻碍采访工作。

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