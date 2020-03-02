意大利新冠病毒确诊急升 累计突破2000例 增至52人死亡

欧盟执委会主席冯德莱恩周一宣布，将2019冠状病毒疾病在欧盟风险级别从“中级”提升到“高级”，对疫情持续传播的警告。而意大利新冠病毒确诊急升，累计突破2000例，增至52人死亡。

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冯德莱恩在周一召开记者会表示，新冠病毒继续在欧洲蔓延，欧盟持续协调会员国准备工作，鉴于目前病毒正在继续传播，感染人数增加，欧盟将风险级别自中等调升至高。 冯德莱恩并宣布任命欧盟5名高级主管成立应急小组，负责应对新冠病毒不断演变采取措施，并监察疫情对欧元区的财务影响。

意大利仍然是欧洲新冠疫情最严重的国家，疫情继续恶化，累计确诊突破2000例，增至52人死亡。

意大利民防局周一表示，过去24小时新增病例持续急升，由周日的1694例增至2036例，并新增18人死亡，累计52人死亡。

意大利的疫情上月下旬爆发，主要集中在北部的伦巴第和威尼托区。首都罗马也出现第一起市内家庭群聚感染。

此外，葡萄牙、捷克及欧洲小国安道尔都首度传出确诊病例。

德国确诊增21例累计150例。德国疾病管制和预防机构周一表示，境内新冠病毒肺炎确诊案例已从周日的129例增至150例。 路透社报导，其中86例出现在人口最多的北莱因-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia），占德国新冠肺炎确诊案例一半以上。

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