数千亿蝗虫恐从印巴入侵中国？ 北京当局紧急通知防蝗

图为2月21日，肯尼亚一位农民拼命驱赶飞到田地的大片蝗虫。

前不久曾传出几千亿蝗虫可能会威胁中国的消息，这件事还未了结，中国国家林草局3月2日发出紧急通知，指沙漠蝗已从东非蔓延至印度和巴基斯坦，中国面临入侵危险，要求“切实做好”防控。

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据中国当局提供的数字，蝗虫在中国草原地区广泛分布，平均每年发生草原蝗灾面积1.5亿亩，最高年份达3亿亩。但这次情况非比寻常。

中国林业当局紧急通知指出，尽管专家认为沙漠蝗侵入中国境内成灾的风险较低，但一旦侵入，“将面临发生规律未知、监测技术缺乏、防控困难等诸多不确定性”。故此，当局要求加强预案演练，一旦灾情发生，能迅速启动应对，尽可能减少灾害。

中国当局原因联合国粮农组织称，这一始于非洲的沙漠蝗灾，有可能延续至2020年6月，届时蝗群规模可能比目前大出500倍。中国当局指出，云南、新疆、西藏处于第一线。

专家研判，这群巨大的沙漠蝗可能从巴基斯坦和印度直接侵入西藏，或者经缅甸侵入云南，或者经哈萨克斯坦侵入新疆。

沙漠蝗和飞蝗 是最重要的农业害虫，它们均是爆发性、迁飞性的蝗虫。沙漠蝗虫被认为是全球最具毁灭力的迁徙性害虫，每天可移动150公里。根据联合国粮农组织的最新资料，每只沙漠蝗虫每天进食的食物重量与自身体重相当，大约两克。

据指超级蝗群移动起来遮天蔽日，可遮蔽数十平方公里宽的天空，飞蝗过处，农田毁灭殆尽。

几日前，曾传出浙江十万只鸭子出征巴基斯坦灭蝗的消息，几小时后当局迅即出面辟谣。中国蝗灾防治组表示，巴基斯坦并不适合以鸭子捕食蝗虫的方法来灭蝗。『新京报』发表题为“十万鸭军出征灭蝗，别把灾难当玩笑”，评述幸灾乐祸的不良心态。

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