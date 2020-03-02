新冠疫情在德国继续蔓延。周一傍晚，德国新冠病毒患者已增加到157人。首都柏林于2月29日夜间发现了首个患者。德国上调了传染风险。但政府没有封锁边境的打算。

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据德国《世界报》报道，德国新冠病毒患者已增加到157人。而在上周五（2月27日），全德国尚只有53名患者。目前，感染最严重地区仍然是北威州，为90人。柏林也于周日晚间发现了首例患者。该患者近日与其生活在北威州的父母有接触。德国现有多所学校暂时关闭。

据德国《明镜》周刊报道，德国卫生部长施潘（Jens Spahn）于周一邀请多位医学和公共卫生专家，共同举行了记者会，介绍了德国新冠疫情的现状以及当局的应对措施建议。

柏林罗伯特科赫研究所认为，新冠病毒有可能在德国进一步蔓延，甚至有疫情大爆发的可能。该学院将德国大范围传染风险评估级别从“较低”上调到“中等”。

柏林洪堡大学附属夏利特医院的病毒学家德罗斯腾（Christian Drosten）表示，由于人们对新冠病毒的致死率、传播速度等基本要素认知有限，因此很难做出准确预测。根据目前已知状况，新冠病毒带来的死亡率很低，被感染者中有0.3%-0.7%会死于该病毒。他强调，大多数感染者的症状都很轻，甚至几乎没有察觉。因此，更需要担心的不是个人的健康安全，而是整个社会医疗系统在疫情下面临的压力。他估计，新冠病毒的传播速度低于以往的全球性大流感。

卫生部长施潘表示，德国的防疫方针是尽全力抑制、延缓疫情的传播，但要有单独的风险评估，不会一刀切。一旦有感染，先确定接触人群，进行有目标的隔离，而不是全面关停。

施潘还表示，关闭边界、限制旅行不是恰当手段。因为必须考虑在限制接触和交通的同时，抛开经济影响不谈还记，这还将阻碍正常通勤运输、影响基本供应甚至必须的医疗服务和供应。他也反对一概取消大型活动。

施潘还建议人们，如果怀疑受到感染，就“待在家里给医生打电话。”

施潘部长还为德国没有取消狂欢节做了辩护。他说，因为当时感染人数还很少，而且患者是在哪里受到感染的，大都很清楚。

但哈勒的病毒学家 Alexander S. Kekulé 教授向德国广播电台表示，德国应全国关闭学校两周，才能有效阻止新冠疫情的扩散。

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