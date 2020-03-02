新冠病毒：法国第三名感染者死亡 新增确诊61例 累计达191例

法国卫生部总干事萨洛蒙周一晚间宣布，法国第三名新冠病毒感染者死亡，而法国一日内确诊感染又激增61例，累计达191例。 路透社援引萨洛蒙表示，第三位死者是一名89岁的女性，她是在瓦兹省贡比涅医院死亡。萨洛蒙没有说明这位老年妇女是否死于新冠肺炎，只是表示，她被确诊感染新冠病毒。疫情重灾区瓦兹省长“出于谨慎”周一开始隔离。

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截zhi到周一晚间，法国总共确诊感染新冠病毒191例，一天内确诊新增61例。 据法国媒体报道，疫情重灾区瓦兹省长勒弗朗（Louis le Franc)“出于谨慎考虑”周一开始隔离。勒弗朗省长此前与确诊感染的瓦兹省克雷比-昂-瓦鲁阿市（Crépy-en-Valois）市长福尔蒂（Bruno Fortier）有过接触。另一位副省长也因同样的原因隔离。

最新统计显示，瓦兹省共有47例确诊感染病例。

另外，上萨瓦省（Haute-Savoie）拉巴勒姆-德-西兰吉市（La Balme-de-Sillingy）市长戴维耶（Francois Daviet）也确诊感染新冠病毒，已住进医院。法国两名市长曾各自在社群网络宣布确诊新冠肺炎，其中一人曾参加巴黎国际农业博览会，有关部门正全力追查两人的接触史。

法国电视台报道，鉴于新冠疫情严重，法国总统马克龙取消所有与疫情无关的访问行程安排，但爱丽舍宫的会议没有取消。 至于周日闭关的巴黎卢浮宫仍然没有开门的消息。

卢浮宫的员工担心被感染新冠病毒，要求行使“退bi权”，萨洛蒙周一就此表示，目前的情况还不到行使这种权利的时候。他再次重申，政府及卫生部门将全力应对疫情。

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