方方：让后人知道，武汉人经历过什么

“正能量如果以这样无知无畏的面目出现，它的“正”又在哪里？谁说哭过了和发泄过了，就不能站起来继续往前走？”

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方方武汉日记二月初九（3月2日）方方 二湘的七维空间

让后人知道，武汉人经历过什么

文／方方

天又下雨，阴沉得厉害。而且，有点像春节前后的寒冷。同事冒着雨，给我送来馒头花卷等食物。我已在文联大院里居住了三十年。多年来，经常得到邻居和同事的照顾，这是让我觉得倍感幸运的事。今天晚上，就是吃花卷和小米粥。一个人做菜，实在没劲。

每天晚睡晚起，医生朋友的信息，我经常到中午才能看见。与昨日的沮丧不同，今天医生朋友似乎很兴奋。因他了解到，昨天新增确诊病例造成反弹的原因，是来自监狱新增加的233人。事实上，我们也很快看到湖北官方对监狱一众官员的免职处理。快得令人惊愕。而今天的新增确诊首次降到了两百以下，新增疑似也不足百人。医生朋友认为：有望两三天内进入低位运行期（即人数到100以下）。武汉人曙光在望了。这这这……是不是意味着，开城的时间可能提前？900万武汉人，现在最盼望的是这个。晚间，询问朋友，说有可能再等半个月吧。这信息比预计得好，不至于熬到四月。

沉闷，依然是我这几天对武汉人的印象。今天在网上看资料，好几个人，谈及武汉，都用了“悲情城市”四个字。我不知道要怎么说，如果以春节期间的场景，用“悲情”二字，真的太轻，勉强可以配上的是“惨烈”。只要再读一遍常凯的绝命书，即可知何为惨烈。近日，一篇文章中谈到广东医护人员初到汉口医院的情景。其中一段描述：“我记得大年初二中午我们接手了危重症病人的病房，还没有一两个小时，就有两三个人不行了，晚上又有两个不行了。还有一天，一个病人从急诊推上来，还没到病房人就没了。最初几天病人实在太多了，最高峰时期，发热门诊的日门诊量是1500人到1600人。”这只是一家医院的情况。武汉有多少医院，有多少这样的场面？我觉得，各省驰援武汉的医护人员，在有空的时候，不妨记录一下他们刚来武汉所见的场景以及当时武汉给他们带去了怎样的震惊。相信那一定是他们终生难以忘怀的事。记录下来，让后人们知道，武汉人经历过什么。

由此，也让我想到，那些全力进行疫情复盘的记者，还在深度调查和追踪吗？对武汉人来讲，这才是至关重要的事。现在已是局势向好之时，追查事因，可以提到议事日程上了。不然，时间流逝，伤痛也在随着时间而去。我担心，人们一旦轻松快乐起来，就不会再愿意回想那些曾经的苦难，就会努力让自己忘掉灾难中死掉的常凯们。想起一件事，不是有人说，疫情后要建纪念碑吗？请在纪念碑上留出一块地方，刻上常凯的绝命书。后人们读到它，才能体会到2020年的武汉，灾难是什么样子。所有的武汉人，包括为抢救生命几乎拼了命的医护人员，我们都应全力支持调查记者继续追踪和查询：是谁们耽误了二十天时间。正是这二十天，让两千多武汉人丧生，让几千武汉人现在仍然躺在病床上，生死未卜，让900万人不能出门，也让500万人不能回家。这件事绝不能松懈。一个锅也不让他们甩出去。在今天读到的《专家复盘不明原因肺炎上报失灵的背后》一文中，有这样一段：“在向《中国新闻周刊》回忆起那次经历时，曾光拍着桌子问，‘那时我哪知道还有个李文亮，还有张继先？’” 亲爱的有力量有胆识有良知的记者们，请继续！留守的900万和漂泊在外的500万武汉人在倾听你们的声音。我们所有人都想知道：到底是谁在对我们隐瞒！

四十天闭户，人们的心理承受力会到极限，这是我一直关注的。尽管网上有很多心理专线，但不知道是否可以解决问题。幸福的家庭是相似的，不幸的家庭则各有各的不幸。那篇叫《武汉的九百万种心碎》文章，真是好题目。它讲述诸多武汉人通过网络倾诉自己的痛苦的故事。倾诉和发泄是心理疏导的很好方式，有如我天天写这样的一份日记。但是，一根名为“正能量”大棒却不时挂在发泄者的头上。这是非常名正言顺的大棒，它被很多人手持并高举。如果，你哭了你倾诉了，你就是在制造恐慌，你就是在破坏抗疫，你就是负能量。消灭负能量，是正能量义不容辞的事。唉，人世间的事，如果这样简单地理解和判断，那才真的是白白来到了人世间。正能量如果以这样无知无畏的面目出现，它的“正”又在哪里？谁说哭过了和发泄过了，就不能站起来继续往前走？

近几日，不少记者对我进行访谈。其中有一个问题问得有意思，说在这次疫情中，有哪些人和事被忽略了？回过头来，觉得被忽略的人及事，委实太多了。早期的武汉，仓促封城，就像一个百孔千缝而且连底都没有的大水桶。政府全副精力忙着把底先兜住。桶边的百孔和千缝，却无力顾及。得感谢无数志愿者的出现，这些年轻人太了不起了。是他们见孔便堵，见缝即填。比方，帮助并组织接送金银潭区域医护人员上下班的汪勇；封城一个月中，为六百多居民买药而遭举报的吴悠；还有专程从四川赶来为武汉医院的医护人员做盒饭的刘鲜。很多很多的他们。其实并没有人派他们去做什么，而是他们自己看到没有人管，主动接盘。按说，政府各部门都有管理人员，他们在封城同步，就该各负其责，相应地考虑到诸如此类的问题。糟糕的是，他们不食人间烟火（换一种说法，即管理水平低级），没有看到文件，他们便寸步不行。政府真的应该感谢那些及时为他们补漏填缝的志愿者。没有他们，武汉不知还会有多少糟糕的事。

今天还学到另一个词，叫“次生灾害”。封城固是迫不得已，但是长期封城，不作全盘统筹，毕竟不是个事。此后的副作用将会超出想象。如果官员们不正视民生问题，不实事求是地看到其他健康人将面临的生存窘境，并且不灵活地寻找和思考相应对策，恐怕后续问题也成“病毒”。这些天，很多人在议论这样的事。

昨夜，同学转给我一份在诸多微信群流传的呼吁书，里面便提到农民工的问题。我原文照转。

“国以民为本，民以食为天，政府是人民的政府，人民要以劳动而养家国。应该在战瘟疫的同时，各级部门应该成立《农民工返岗工作组》。现在只要是湖北人，走不出去，外面单位不收，要么就是婉言谢绝，过几天再说。其实应该分区域30天后（刚好两个十四天）解除部分无疫情地段限制，并通过包车政府对接，或是志愿者服务对接，免除到岗后又要隔离十四天的代价。若政府不重视，湖北农民工会被其它地区取代，甚至有可能大部分失业。这是多么大一个后遗症，确实要引起重视。比如偏远山区，山大人稀的地方，目前一例都没有的地区应该政府牵头对接用工单位。今年只要提起湖北人都害怕，真是一场务工和职业危机。湖北政府不及时出台农民工返岗措施，偏远山区，没有疫情发生的地段要面临失业潮，过个年一分不剩，过完年一分未挣，一家老小坐吃山空，怎么办？？？应该加大没有疫情地区的宣传，鼓励接收地大胆放心接受，政府对接，企业出力，包车点对点接送隔离，筛查，再上岗。应该是没有大问题的，再说也不是所有湖北人都病了。政府应该重视疫情的同时注重民生。农民工家里，多数是今天不工作，明天就饿肚子！！！希望湖北省各级政府能重视并提上日程，民生关系你我他，希望大家都转发一下。”

上面是呼吁的全文，我帮转了。

方方武汉日记由方方授权此公号微信首发，转载请联系作者。

【作者简介】方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，个人微信公号“方方记录”。

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