日本认定痊愈的邮轮旅客又确诊台湾赴以色列旅行团同机遭遣返

台湾一个旅行团2月28日在土耳其伊斯坦堡转机要前往以色列旅游时，飞机上来一名以色列人，他之前曾在钻石公主号上确诊新冠肺炎，经日本治疗痊愈后从东京搭机回国，也在伊斯坦堡转机。不料飞机抵达以色列通关入境时，这位以色列人竟再度被验出新冠肺炎阳性确诊，导致同机的台湾旅行团全团共十一人被拒绝入境，遭以色列当局遣返，今天傍晚返抵台湾。

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这个台湾旅行团是2月27日从台湾桃园机场出发，28日在伊斯坦堡转搭土耳其航空公司班机要前往以色列特拉维夫机场，这名以色列人上机后曾出现咳嗽症状，下机入境前再度被验出确诊新冠肺炎。当地政府立即找到台湾旅行社的人员，通知取消行程返台。



以色列政府政府甚至派警车开道，护送这11名台湾人直送机场，今天傍晚已经抵达台湾，旅行社承诺全团退费。台湾疫情指挥中心表示，旅行团全体团员都被列为「与确诊者接触者」，检疫人员已经在桃园机场，针对所有团员展开发烧和呼吸道等初步筛检，如果有疑似症状，将进一步送医采检，没有症状的可以回家，但需居家隔离14天。



另外，台湾有一位七十多岁的女性，之前是钻石公主号邮轮上被确诊新冠肺炎的旅客，在日本住院隔离治疗后，经日方两次采检都呈阴性，认定痊愈，才获准搭机返台，不料，抵达台湾下机检验，第一采检为阴性，第二次，检验结果不明显，直到第三次采检，才确诊是阳性，成为台湾第四十例确诊个案。



台湾疫情指挥中心专家咨询小组召集人张上淳表示，分析台湾的案例和国外报告，确实有些人一开始采检呈现阴性，后来又验出阳性，这可能肇因于采检部位的广泛或狭窄，以致不一定采到病毒。还有，治疗后期，体内病毒量变少，也可能影响采验的结果。

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