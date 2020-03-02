美国下令中国五家官媒大幅减少驻美人员

中国二月份对三名『华尔街日报』下达驱逐令，作为反击，美国周一下令 ，中国驻美五家国家媒体大幅减少其工作人员。

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美国国务卿蓬佩奥周一发表声明说，多年以来，中国对美国人以及对其他外国新闻记者强加的监督、骚扰以及威胁变本加厉。美国向中国政府呼吁，必须立即承诺遵守言论自由，包括所有媒体成员在内。

不过，蓬佩奥并未专门提及二月份遭北京当局驱逐的三位『华尔街日报』记者。

从今而后，被美国政府列入“外交使团”对待的五家中国国家媒体，必须把自己的工作人员大幅减少。美国已把五家媒体视为中国政府的“宣传机构”。这五家是中国国家通讯社新华社、前身为中国央视国际频道的中国环球电视网、中国国际广播电台、『中国日报』发行公司和『人民日报』海外版的美国总代理海天发展公司。

根据美国要求，中国官媒今后最多可雇佣100名中国侨民工作，目前五家官媒雇佣了160名工作人员。通过减少中国官媒工作人员，美国国务卿蓬佩奥表示，希望与中方在人员数目上实现“推迟已久的均等”。

蓬佩奥表示，这一对中国官媒的限制，并不意味着对这些媒体发表内容的限制，美国不会对内容作“任何限制”。

中国政府日前撤销了『华盛顿时报』三名记者的记者证，中方称，这是对该报2月3日发表的一篇题为『中国是真正的“东亚病夫”』评论的惩罚，北京认为这是明显的辱华行为。『华尔街日报』总编曾致信中方，解释该报编辑部与评论部是各自为政，互不干涉，但中方不予理睬。

中国外交部发言人称，『华尔街日报』这一评论“诋毁中国政府和中国人民抗击疫情的努力”，指责报社编辑还为文章加上了『中国是真正的“亚洲病夫”』这种带有种族歧视色彩的耸人听闻标题，引起中国人民的极大愤慨和国际社会广泛谴责。中国外交部发言人还指责该报没有撤销这一评论。

在下达驱逐『华尔街日报』记者令之后，外国驻华新闻记者俱乐部抨击北京的做法是“空前的镇压”，指责这再一次显示出“北京当局恫吓外国媒体的企图”。

自从2013年以来，至少已有九名外国记者被迫离开中国，中国通常的做法是不给这些记者延长签证。其中包括于2015年因报道新疆问题而被迫离开北京的法国『新观察记者』高洁 (Ursula Gauthier) 。她于2015年年底被迫离开中国。

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