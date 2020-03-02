香港疫情未见顶 公务员今起复工 传染风险增

武汉肺炎爆发近两个月，专家明言香港疫情未「见顶(高峰)」，不过，作为香港最大雇主的特区政府决定，逾18万名公务员今天起陆续复工，估计社会福利和私人机构亦会跟随。卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，复工令人流增加，自然会增加传染风险，呼吁员工采取预防措施。今早政府总部所见，人流未见拥挤，据部分复工公务员表示，部门已安排以轮更方式上班，每周只须回办公室工作两、三天；另亦有人获安排弹性时间上班。

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不过，港府的复工决定有否经过专家讨论，官员却有不同说法。张竹君昨(1日)午被记者问及该决定有否咨询专家意见及是否合乎科学时表示，政府委任的科学委员会(成员全为医生和医学教授)没有就公务员复工安排讨论，复工是政府的决定。但食物及卫生局长陈肇始今早出席电台节目时表示，包括香港大学微生物学系讲座教授袁国勇和中文大学呼吸系统学讲座教授许树昌等四名政府抗疫督导委员会专家在内的小组，曾讨论公务员复工的问题，认为部门在采取弹性上下班及午膳安排的情况下应该逐步恢复服务。



为防止武汉肺炎扩散，港府自1月29日起实施特别安排，订明除紧急和必须的公共服务外，所有公务员可在家工作，并暂停多项公共服务。另在港府呼吁下，获多个私营机构和法定组织跟随。卫福局长陈肇始在电台节目中解释，市民对公共服务有期望，在平衡市民需要和保护员工之后，决定复工。



本身是公共卫生学院讲座教授的港大医学院院长梁卓伟昨日表示，香港疫情未「见顶」，亦会持续，但不可能令社会每个环节长期瘫痪，在可控情况下，尝试恢复较紧急及重要的运作「是合理的选择」，呼吁各界对疫症保持警惕及做足防范，尽量减慢散播。他建议，复工后，雇主应为员工安排弹性上班和午饭时间，减少人流聚集，并保持办公室内空气流通。



据公务员工会联合会了解，今天大约有三分之二公务员恢复上班，以18万公务员计算，即今天会有约12万人复工。该会总干事梁筹庭预料，如疫情受控，港府将尽快全面恢复上班。



一般预料，当日跟随政府采取特别安排的私人和社福机构亦会跟随港府恢复上班，而一个由反修例风波后成立的「跨工会」调查显示，约四成九受访者表示，雇主已要求他们本周起返回办公室工作，仍可留家工作的只有不足一成。「跨工会」促请港府切勿轻率复工，令雇主仿效，担心工作场所人群聚集会爆发小区感染。



跨工会要求当局在医学上疫情受控（即两个疫症潜伏期，连续28日无新增确诊个案），以及为员工提供足够防疫库存后，才作出复工安排。



调查由「跨工会」以问卷调查形式访问来自690间公司及机构逾800名雇员后得出结果。

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