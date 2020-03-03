一项研究指出 北京在武汉疫情公开前一直屏蔽人传人等关键词

加拿大多伦多大学公民实验室刚刚公布的一项研究显示，北京当局在正式承认新冠病毒肆虐之前数周，一直在网络封锁与病毒相关的关键词。

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新冠病毒12月份出现在武汉这座拥有1200万人口的大都会，1月23日，当局下令封锁全城，直到目前尚未解围。但是一项研究指出，新冠病毒在武汉肆虐的严重程度，直到1月20日才得到中国官方承认，习近平在那一天呼吁阻挡病毒蔓延。

加拿大多伦多大学这家专长于研究信息封锁的跨学科实验室称，一些关键词，诸如“武汉不明肺炎”、“武汉卫健委”，在疫情爆发初期就在几家中国最主要的网络应用上成为禁区。以维稳的名义，中国网络巨头承担着清除敏感内容的任务，并将其形容为“谣言”。

李文亮等八位武汉医生曾在12月底在网络朋友圈发出病毒蔓延警讯，被警方指控“传谣”。他的死在中国激发了许多人站出来呼吁言论自由，他们指责领导阶层故意隐瞒病毒信息，当时的湖北省委书记及武汉市委书记后来被撤职。

公民实验室指出，在12月底至2月中，大约500个关键词或句子被中国的视频网络YY以及微信封锁。一些诸如“人传人”一类的关键词也被删除。两家应用还删除了批评中国领导人的关键词以及一些信息。

公民实验室在2月14日进行的测验中，发现一些包含“肺炎”，“预防流行病”，“病毒”，“医学杂志”的词都被网络应用删除。

该研究机构学者对法新社表示，这种通过封锁信息给公众健康带来潜在损害的情形极其罕见。因为封锁信息，“限制了公民知情和自我保护的能力”。

但是，中国当局从未放松舆论审查，2月初，中国国家主席习近平呼吁强化网控，以保障“正能量”和国家的稳定。

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