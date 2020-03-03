世卫再次表示：2019冠状病毒疫情仍未构成全球大流行

世界卫生组织总干事谭德塞周二再次表示，2019冠状病毒疫情仍未构成全球大流行；他并表示，遏制2019冠状病毒确是可行的。另外，世行和货币基金组织做出承诺准备帮助成员国应对新冠病毒疫情。

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谭德塞在日内瓦举行的记者会上表示，世卫理解人们关注新冠病毒疫情是否已构成一场全球流行病。他说，世卫组织每时每刻都在对情况和数据进行监控和分析。如果有证据表明疫情已构成全球大流行，世卫组织将毫不犹豫地将其界定为大流行病，但目前需要从不同角度看待这一疫情。

他表示，在迄今全球报告的8万8913例病例中，90%发生在中国，大部分在一个省。在中国境外报告的8739例病例中，81%来自四个国家。在其他57个受影响的国家中，38个国家报告了10个或更少的病例，19个国家只报告了一个病例，许多国家已经控制了病毒，并且在过去两周内没有报告出现任何病例。

谭德塞表示，2019冠状病毒病不是流感。如果这是一场流行性感冒，人们会早已看到在全球范围内出现广泛的社区传播，减缓或控制病毒的努力也毫无用处。但实践证明，遏制2019冠状病毒确是可行的，而且必须仍然是所有国家目前的首要任务。

谭德塞指出，不同国家存在不同的情况，应对疫情没有单行道和一刀切的方法。现在各国采取如何行动将决定各自国家疫情的发展走向。他再次强调，除了现在采取行动，别无选择。 谭德塞表示，目前有130多个国家尚未发现任何2019冠状病毒病例。中国的病例数量在持续下降。此前中国向世卫组织报告了206例新发病例，为1月22日以来的最低水平。除湖北省外，仅出现8例病例。 在中国以外，共有来自61个国家的8739例病例报告，其中有127例死亡。在过去的24小时里，中国境外报告的病例数几乎是中国境内的9倍。

韩国、意大利、伊朗和日本的疫情仍然是世卫组织最关切的问题。韩国报告了4200例病例和22例死亡病例，这相当于中国以外全部病例的一半还多。

另一方面，国际货币基金组织总裁和世界银行行长周二发表一项联合声明，表示将随时准备帮助成员国应对2019冠状病毒疫情造成的人类悲剧和经济挑战。声明表示将尽最大可能利用现有的手段，包括紧急融资、政策咨询和技术援助提供帮助，并将特别关注卫生系统最薄弱、人民最脆弱的贫穷国家。

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