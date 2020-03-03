『大国战疫』捧习过分 北京人实名举报王沪宁

近日中宣部推动出版歌颂习近平抗疫的『大国战“疫”』似乎出师不利，书还未上市，就引起不少中国人反感。认为“丧事喜办”，数千人死亡尸骨未寒，病毒还在到处肆虐，就已经为庆祝胜利预备，被指是“无耻之尤的巅峰之作”。更有北京人薛扶民实名举报主管宣传单常委王沪宁，缺乏对人民的关爱，应该追究政治责任。

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薛扶民是北大法律系八二级的，曾参与过多次请愿签名。他在中国社交网络公布了自己的身份证号， 身份证号显示他是北京海淀区居民。薛扶民解释自己为什么要实名举报王沪宁。他列举的举报事实主要有两个：一个是王沪宁主导出版的『大国战“疫”』，另外一个是人民日报发表的『我们的日子过得比蜜甜』一文。

作者称，“王沪宁身为政治局常委，主管意识形态，在当前防疫、抗疫的严峻形势下，罔顾人伦与基本良知，不思反省如何加强和改善防疫抗疫的工作，尽力减轻人民痛苦，真诚向全国人民道歉，向世界忏悔由于早期疫情防控失当致使疫情外溢给全世界人民带来灾难的罪行，反而吹嘘所谓的战役功绩，让全世界人民耻笑，让全中国人民伤心与绝望”。

作者指责这位中共高级官员“缺乏对人民的关爱，背离了共产党的初心，让共产党与中国成为世界笑柄”。他认为王沪宁不配再承担这样的工作，“应该辞职谢罪，并追究政治责任”。

根据新华网介绍，『大国战“疫”』全书200万字，“集中反映习近平总书记作为大国领袖的为民情怀、使命担当、战略远见和卓越领导力” ，介绍习近平如何领导中国人民“打响疫情防控人民战争.总体战、阻击战的阶段性进展和积极向好态势” 。

消息出来后，网络一片嘘声。文渊在“无耻之尤的巅峰之作--『大国战“疫”』”一文中直批政府只顾维稳，不惜隐瞒和拖延，致使疫情最终发展成无法控制的大瘟疫，蔓延到全世界，当局本应从这一空前灾难里寻找根源，检讨过错，惩治罪人，反而在民众尚未脱离灾难之时文过饰非，树碑立传。

前面提到的“日子过得像蜜一样甜”是『人民日报』一月初以来，也就是疫情泛滥之时，开始不定期发表的『总书记来过我们家』系列宣传报道中的一篇，此篇发表于2月29日人民网头版，讲述黑龙江农民尤桂兰82岁在自家见到习近平，感激不尽，觉得这一辈子值了。自叙“日子过得像蜜一样甜”。其他网络次日转载时，使用更多的是『总书记来过我们家：好日子又上新台阶』。

在被封锁了四十天的武汉民众尚处在水深火热之际，新冠病毒在世界开始泛滥的时候，这种宣传文章也激起网民的愤怒。指“昧良心”，“不顾老百姓死活”，还有网民质疑，习近平“至今未去武汉安抚民众，党报说什么日子比蜜甜，真是昧了良心”。

不过，许多网民注意到，『大国战“疫”』一书似乎下架了，难道网民的怒骂起到了作用，还是伺机出版，至少，从当当网，京东、淘宝、百度去查阅订购，显示“无货”字样。中信书店的回答是“暂无报价”，京东物流的回答是”抱歉! 暂无相关商品“。或者是”该商品已下架“。到百度搜索，也回答说找不到您要找的相关商品。

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