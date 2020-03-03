新冠病毒倒流中国  意大利返浙江7人测出阳性

中国新冠疫情放缓后，此消彼长，世界疫情加剧扩散，并发生疫情倒流中国的现象：7名从意大利返回浙江的人被测出新冠病毒阳性。意大利是欧洲疫情最严重的国家，当地数十万温州侨民受到怀疑，在舆论压力下，他们纷纷关门谢客。

广告 继续浏览后续

中国出现新冠病毒疫情从国外反流现象：据法新社3月3日引述中国媒体报道，7名上周从意大利返回浙江的中国人，被确诊感染新冠病毒肺炎，其中一人在米兰东北部队贝加莫一个餐厅工作，该餐厅一名女雇员昨天周一被检测出阳性。另外六名返回浙江的感染者，之前都在意大利的食品业做工。

据一位中意企业联盟的吴姓华人告诉法新社：意大利有大约30万中国人。自从意大利宣布第一例新冠死亡病例以来，大家都在找0号病例感染源，全部怀疑都指向中国人。可是到目前为止，在意大利还没有一个中国人确诊感染。他讽刺地说，很多华人商店闭门谢客，是因为他们担心被意大利客人传染。

然而，上周从意大利返回中国浙江的7名中国人，确实被验出感染了新冠病毒肺炎。并非像那位吴姓华人所说：“意大利还没有一个中国人被确诊感染新冠病毒。”

意大利目前确诊的感染病例2036 例，52人。意大利曝光的新冠病毒感染者基本都是意大利人。意大利科学家分析检查新冠病毒后认为，病毒应该在1月中旬进入意大利的。但是通过什么渠道来到意大利不得而知。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅