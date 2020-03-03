涉朝鲜黑客洗钱过亿 两中国人遭美国制裁

新加坡官方消息，包括总理李显龙在內約150万民众的个人资料遭黑客窃取。2019年12月

法新社华盛顿报道， 美国财政部3月2日宣布制裁两名中国公民，指控他们2018年在与朝鲜有关的网路攻击中，窃取加密货币，洗钱超过1亿美元。

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这两名中国人是田寅寅（Tian Yinyin）与李家东（Li Jiadong）。他们被控与黑客团体拉撒路集团（Lazarus Group）合作。拉撒路集团受朝鲜政府资助，被控在2018年4月入侵不明的加密货币交易，窃取大约2.5亿美元。

美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）在声明中说：朝鲜政权持续普遍地对金融机构展开广泛的网路攻击。美国将持续保护全球金融体系，对协助朝鲜从事网路犯罪的人追究责任。

据美国财政部指，田寅寅与李家东在朝鲜2018年入侵盗取的加密货币行动中，收到大约9100万美元，并通过另一起窃盗行动获得950万美元。

美国财政部已冻结田寅寅与李家东在美国领土上的财产与资产，并祭出制裁措施，禁止美国人与他们从事交易。

据称，田寅寅出售比特币，买了苹果（Apple）iTunes的预付礼品卡，洗了其中的一部分钱。

另外，美国司法部也宣布，美国联邦法院3月2日指出，他们二人被控密谋洗钱并从事未经授权许可的金钱转移业务。

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