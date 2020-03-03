美国限制中国媒体驻美人数后 北京威胁要“采取行动”

周二，中国谴责美国决定大幅减少派驻美国的中国媒体记者人数，并威胁要“对华盛顿采取报复行动，但是没有说明以何种方式报复。

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为回应北京对外国媒体在中国的限制，华盛顿周一宣布，从3月13日起，驻美的5家中国媒体的工作人员的人数将从160人减至100人。美国国务卿蓬佩奥宣布了这项决定。

法新社注意到，这在中国决定驱逐美国《华尔街日报》的三名记者仅两周之后。华盛顿称，多年来，驻华外国媒体记者遭到北京方面的恐吓、骚扰，其中最新的例子就是《华尔街日报》，减少记者签证数量的发放只是在“恢复两国间的平等”，且早应如此。

北京在上个月取消了《华尔街日报》三名驻京记者的工作签证，因为该报发表的社论文章称中国是亚洲病夫。中国外交部发言人华春莹当时称“保留报复的权利”。

美国决定减少中国记者人数后，中国外交发言人赵立坚在北京举行的新闻发布会上，表示中国政府对美国的决定表示“强烈的反对和谴责”。他说：“美国国务院凭借其冷战思维和意识形态的偏见，以毫无根据的论点对驻美中国媒体实施政治压制”。 发言人还补充说：“中国保留采取进一步措施的权利。”

美国决定减少发放工作签证数量的五家中国媒体是中新社，中国国际电视台，中国国际广播电台以及《中国日报》和《人民日报》。

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