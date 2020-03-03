美联储紧急降息抵御新冠疫情对经济可能造成的冲击

美联储周二宣布调降基准利率0.5个百分点，这是2008年危机以来首度紧急降息。法新社称，在总统特朗普多次呼吁压力下，美联储此举旨在为新冠肺炎疫情下的经济注入强心剂，抵御经济可能受到的冲击。

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美联储主席鲍威尔在记者会上表示，美国经济基本面“依旧稳健”，但自从1月议息会议后，看到新型冠状病毒疫情对美国经济前景构成实质风险，疫情与相关防疫措施将在“一段时间内”影响经济。鲍威尔称，预计减息将为经济带来重要刺激。鲍威尔称，暂时不清楚疫情将持续多久，但预计经济将会恢复强劲增长。美联储也在其声明中指出：新冠病毒对经济活动构成逐渐形成的风险。

美联储去年3度降息后，外界普遍认为基准利率将维持不变一段时间。但2019年冠状病毒疫情严重威胁全球经济，迫使美联储再度出手，降息0.5个百分点，将联邦资金利率目标区间降到1%至1.25%。

曾多次敦促美联储降息提振经济的美国总统特朗普表示，美联储应该“走的更远”，特朗普在推特发文要求美联储进一步降息、放松货币政策，最重要是与其他国家及竞争对手保持一致。

美国财长姆努钦表示，支持美联储降息决定。他表示，新型冠状病毒疫情对美国经济只有短期影响，与2008年金融海啸时不同。

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