1月7日 习近平神秘的时间点

官媒对习近平领导战疫的宣传热度越来越高了，而且老围绕着一个时间点。央视周一的评论题为“这场阻击战，习近平全程指挥”，形容词用尽了最高级，这能怪央视阿谀吗，最近几周，习近平本人差不多就在不断讲“我1月7日就......”官媒称“疾风知劲草”，歌颂习近平“疫情如今，责任如山，挺身而出是担当”。

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官媒称，“从1月7日到现在的一个多月里，习近平主持召开了6次中共中央政治局常务委员会会议，1次中共中央政治局会议，1次中央全面依法治国委员会第三次会议，1次中央全面深化改革委员会第十二次会议，1次面向17万人的电视电话会议，并深入北京的社区、医院、疾控中心，了解基层疫情防控工作情况。”

党的总书记主持召开会议，那不是他的工作吗？且不管它，有趣的是官媒在这里强调“一月七号以来……”其实，最早提出一月七日这个时间点的，是习近平，是他在2月3日的常委会上以第一人称单数的方式表达的，后来在十七万人大会上，习近平又重复了“从一月七日以来”，然后官媒一哄而上，“一月七日以来......”。

一月七日，似乎成了习近平过不去的时间点。研究习近平自己提出的这个时间点很有意思，按理说，作为总书记，既有强大的宣传机器鼓噪，根本无需自己出来喋喋不休，以第一人称单数反复解释，从那个标志性的时间—一月七号起，“我”做了什么，我召开主持了多少次专门研究抗疫的会议，这背后到底出了什么问题？一般而言，一个领袖的威信在于别人维护，威严在于威尔不露，让别人说，让别人提，而不是自己说，更不是自己反复说。粗略查阅一下中共领导人的讲话，这种情形在其前任领导人身上很少发生过。习近平如此专权，如此强势，反而要如此去做？强势的毛泽东没有这样做，因为他知道，在他统治的那个年代，主动吹他的，因为害怕吹他的，发自内心维护他的，不计其数。

有些分析认为，习近平把他亲自领导抗疫的起点定在这个时间点上，可能有这样几个盘算，一是表明他早知道，既然在一月七号主持常委会部署，他对疫情早已了如指掌，借以制止外界所传的领导人不知道或领导人被蒙在鼓里的猜疑。二是以此堵住有关领袖懒政庸政不作为，待到疫情严重，居然无所事事的指责。他不但行动了，而且行动的很早。然而习近平不会不知道他把时间点定在一月七号，会冒着另外一个巨大的风险，那就是，既然他早知道，为什么在之后十几天的时间里，为什么没有实际的动作？也就是说，这样一来，产生了两个重大的时间漏洞，第一，从一月七日到一月二十日这段时间，习近平为什么没有下令采取任何具体的抗疫行动或者有任何具体的指示？第二，如果他已在一月七日做了部署，为什么湖北官员还在忙着隐瞒疫情，百步亭的四万人聚餐宴会是怎么回事？为什么地方上照样开两会不算，而且开会期间，竟然没有公布一例确诊？即便习近平本人，直到一月二十号，才做出一个简单的防疫批示？第三，一月七号常委会上他有关抗疫的讲话为什么官媒从无报道？

习近平的时间从一月七号出发，然后不断延伸，似乎是在弥补一系列时间上的缺失，按照他提出的时间表，一月七号一下子跳到一月二十号，一月二十二号是他下令武汉封城。但是，封城造成重大恐慌，武汉五百万人逃城，九百万人水深火热，到处传出湖北人遭歧视的呼声。习近平没有任何动作，直到春节前夕，他唯一的一次亮相是率领众常委团拜，在团拜会上发表讲话，在这一讲话中没有一个字提到严重的武汉疫情，没有一句慰问受苦的湖北人民。

习近平真正行动起来，是大年初一那次常务会，那是在舆情汹涌，疫情严重失控，且冲击全中国的危险时候，被迫行动起来。那次会上，习近平做出的一件事，委托李克强担任小组长，习近平这个几乎兼任所有重要小组长的领导人，为什么会把抗疫小组长这么一个重要的职务让李克强承担，至今还是一个谜。不过，随后发生的一切证明，李克强这个小组长完全被架空了。

一月二十八日是一个节点，习近平终于意识到这场疫情发展的结果会对他的权力构成巨大的冲击，此时不亲自出马，恐怕再无时间，便利用世界卫生组织总干事谭德塞访华之际，说出“我亲自指挥亲自部署”，而且，按照西方多家媒体报道，北京已在幕后说服了世卫，不要宣布武汉疫情对世界卫生构成重大冲击的事件，习近平见谭德塞，信心满满，谭德塞也尽说好话，赞扬中国透明，根本没有提中方为何贻误时机。但习近平没有想到，时也势也，世卫组织难抵舆论压力，两日后紧急宣布全球进入紧急状态，把志得意满的习近平装在里边。中国一下子在全世界显得非常孤立。2月5日，只有上门来访的柬埔寨总理洪森帮习近平解围。随后，2月6日发生了“吹哨人”、医生李文亮死亡事件，中国民众对这位12月底披露武汉疫情而遭警方训诫的医生的死惋惜不已，由此引发出强大的舆论攻势，那可以说是武汉疫情爆发以来一场真正的讨伐当局的行动，民众提出来最响亮的口号，要求言论自由，网络公开辩论，隐瞒信息造成了武汉疫情蔓延世界，尽管这一自由持续了48小时。

从那以后，从习近平不断召开常委会，政治局会议，以及多种其他会议，甚至还有17万人大会，习近平可能真正意识到了某种危险，这场疫情，正在严重削弱着他的形象，他要尽力去弥补，弥补的方式有两种，一种是亲自出面，讲自己抗疫的故事，一种是发动宣传攻势，强调习近平的领导能力。从那以后，官媒开始不断赞扬习近平亲自指挥，亲自部署，一月七日，疫情正在武汉泛滥，举国上下却不知其为何物，现在，竟然成了习近平领导抗疫的神话般的时间。

为什么需要动用如此大的力量展开宣传攻势，纽约时报认为，中国政府让吹哨人噤声，隐瞒重要信息，淡化新型冠状病毒带来的威胁，使这一流行病在全国上下导致数千人死亡，现在，面临着中国公众对其失误的怒火，执政党共产党正在试图修复自己的形象，将自己塑造成全球抗疫领导者。但是，对于习近平和中共来说，重塑形象的企图是一场重大赌博。

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