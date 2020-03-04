中国以牙还牙或也驱逐60名美国记者

针对美国政府做出驱逐60名在美中国记者的决定，美国国务卿蓬佩奥在推特上的言论，中国外交部发言人华春莹3日在推特上立刻反击，她说，“美国既然宣布游戏开始，中国必将奉陪到底。”尚且没有消息确定中国也将对等驱逐美国在华60名记者。至此没有消息指美国在华记者总人数。

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据东森新闻今天报道说，美国“驱逐60名在美中国记者”，华春莹指中国奉陪到底。

因《华尔街日报》的标题：“中国是真正的亚洲病夫”，引起强烈争议。日前美国国务院下令，新华社、中国国际电视台（CGTN）、中国日报、中国国际广播电台和人民日报驻美机构的中国籍雇员，必须从160人减少至100人，减幅约40%。本月6日先向美方通报人员去留，人员限制将在13日生效。美国部会强制遣返中国籍员工，因持有美雇佣的记者签证，很可能在限制生效前离开美国。

对此，蓬佩奥也在推特发文，他说，我们宣布给中国政府控制的媒体机构设置雇员数量上限。我们敦促中国政府尊重言论自由，我们在双边关系中继续寻求“对等原则。”

据该报道说，美国驱逐中国记者，加上蓬佩奥的言论，华春莹立刻在个人推特发表坚定立场，她说，“对等？论媒体机构数量，美国在华有29家，中国在美却只有9家。记者签证类型，美国记者可以多次入境中国，中国记者只能单次入境美国，去年以来，有21名中国记者赴美签证被拒签。美国既然宣布游戏开始，中国必将奉陪到底。”

该报道引述推特言论指，蓬佩奥与华春莹隔空交火，美国网友开始热议，有位美国陆军少校留言，“我们敦促中国政府尊重言论自由，为了抑制言论自由，特朗普政府已经无所不用其极，快冷静一下吧。”还有推特网友讽刺蓬佩奥，“你是不是感觉跟塔利班的和平协议很棒，现在想去惹点新的麻烦？”美国媒体也分析，中美媒体战可能正式开打。

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