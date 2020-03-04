中国何又争议武汉新冠肺炎起源地

对于武汉的新冠肺炎，中国专家钟南山最近说“疫情首先出现在中国，不一定是发源在中国”；但另一位专家张文宏认为，若源于境外，中国会出现几个城市同时发病的情况，而不是有时间先后。中国官方媒体今天驳斥有人呼吁向世界道歉时，指出新冠肺炎究竟发源于何地，至今仍然没有确定。

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据中央社今天报道说，病毒起源何处，中国大陆专家说法不一。报道综合陆媒消息，针对2019年冠状病毒疾病（COVID-19），中国国家卫生健康委员会高级别专家组长、中国工程院院士钟南山2月27日在广州疫情防控记者会表示，“这是人类的病，不是中国的病。疫情首先出现在中国，不一定是发源在中国”。

2003年，面对瞒报的严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，67岁的钟南山对外界公布真实情况；这次在相关部门未能及时判断并公布真实消息之际，又是钟南山站出来，在1月20日宣布武汉肺炎“肯定人传人”。有中国网民批评官方防疫作为时就感叹，“17年来只有一座钟南山”。

但是钟南山昨天在广东为两名新加入中共的党员领誓一事，却引起讨论。中央社引述稍早本台报道说，“他（钟南山）向中共效忠的镜头使人们突然意识到这位院士的政治角色。自愿或者无奈？或许他在专业领域的声望，难以避免被当局利用？”这篇报导并提到钟南山“不一定是发源在中国”的一番话，形容“他的有些判断性质的话语让官方如获至宝”；网上则有声音批评他“为官方洗地”，“这种模棱两可的话语结果被官媒利用，暗指病源在美国，以此转移人们对中国疫情的关注”。

该报道引据上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏对陆媒的分析说，“中国只有武汉最先出现了这个新传染病，如果是外面传到中国来，应该是几个中国城市同时发病，而不是有时间先后”。对于病毒是否起源中国的问题，张文宏直言，“这是一个非常敏感的问题，一定要有确切的证据，病毒来自哪里，首先要看它出现的时间点，要追究时间段先后，第二要找出它在进化树上的位置”。

该报道称，张文宏的团队针对上海的病毒株做了全基因组的测序，结论跟世界卫生组织（WHO）相同，上海的病例是从武汉传过来的，“所以这次在中国大地上，流行的就是这一株”。

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