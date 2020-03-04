中国厉批叫武汉病毒是让中国背祸延世界黑锅

中国外交部发言人赵立坚今（4）日就“中国病毒”、“武汉病毒”一词反击，声称这是个别媒体“企图让中国背上制造疫情灾害的黑锅”，别有用心。中国爆发新冠肺炎时，世界普遍将疫情与病毒称作是武汉肺炎。消息没有指称个别媒体的细节。

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据联合新闻网今天报道说，不满“中国、武汉病毒”称呼 赵立坚指想让中国背疫情黑锅别有用心。在今日的中国外交部例行记者会当中，有媒体问及，目前个别媒体称病毒是“中国制造”，甚至有“中国病毒”、“武汉病毒”的称呼在网络上不断广传，同时对于美国本季的流感当中是否已有新冠肺炎患者，以此问题来询问赵立坚。

赵立坚批，将新冠病毒称为中国病毒是极不负责任的说法，他对此表达坚决反对。赵立坚强调，目前病毒溯源工作仍在进行中，尚无定论。并引述世界卫生组织病毒是源头尚不确定的说法，进一步强调此时应关注如何应对遏制病毒，应避免地域的污名化语言。

赵立坚表示，世卫组织将新冠病毒命名为“COVID-19”的原因，就是该名称不与任何地区和国家相联系。赵亦引述了中国工程院院士钟南山“疫情首先出现在中国，但不一定发源在中国”的说法。

据赵立坚严正声明，要共同反对“信息病毒”和“政治病毒”。反批个别媒体在没有任何事实依据的情况下，将新冠病毒称为“中国病毒”，企图让中国背上制造疫情灾害的黑锅，完全是别有用心。他呼吁各国应共同用科学与合作抵制谣言偏见。

消息没有指称个别媒体的细节。

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