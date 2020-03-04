中国官方警告 屎尿臭气传染新冠肺炎

中国国家卫健委4日公布新一版的新冠肺炎“诊疗方案”，将“屎尿造成的气溶胶传播”新增入可能的传染途径，方案中提到，“由于在粪便及尿中可分离到新型冠状病毒，应注意粪便及尿对环境污染造成气溶胶或接触传播。”

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据东森新闻今天报道说，中国官方新警告：注意“屎尿气溶胶”传播新冠病毒！据中国卫健委“第七版新冠肺炎诊疗方案”中提到，新冠肺炎的主要传播途径为“呼吸道飞沫”及“密切接触传播”，但在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下，存在经气溶胶传播的可能。

第七版诊疗方案也新增了“屎尿造成的气溶胶传播”，内容提到，由于在粪便及尿中可分离到新型冠状病毒，应注意粪便及尿对环境污染造成气溶胶或接触传播。

该报道说，此外，诊疗方案也特别提到，各有关医疗机构要在医疗救治工作中积极发挥中医药作用，加强中西医结合，完善中西医联合会诊制度，促进医疗救治取得良好效果。诊疗方案还列出了几款中医药方，包含适用于轻型、普通型、重型患者，以麻黄、生石膏、桂枝等药材调制的“清肺排毒汤”；适用于重型患者，以升麻黄、藿香、茯苓等药材调制的“化湿败毒方”等。

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