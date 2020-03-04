以法德为鉴? 中国网民多抵制向外国人颁发永久居留

在新冠肺炎有所缓和之际，2月末一则“外国人永久居留管理条例”掀起全网抵制，连官媒“人民日报”微博也遭到洗版，民众纷纷在各类贴文下表示抗议，更有人怒斥该条例“真的是搞笑至极”。实际上，民众的不满主要有2方面，第一是条例本身过于宽松，另一点是方案外国人的“特权”和“超国民待遇”。

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据东森新闻今天报道说，拟推外国人永久居留，陆全网爆“民族自救”抗议！官媒遭疯狂洗版。

该报道说，综合陆媒消息，中国司法部2月29日就“外国人永久居留管理条例”征求意见。征求意见稿列举了外国人可以申请中国永久居留资格的几种情形，比如在经济、科技、教育、文化、卫生、体育等领域取得国际公认杰出成就的外国人，可以直接申请永久居留资格。文内还写道，“因国家经济社会发展需要引进的外国人，如国家重点发展的行业、区域引进并经主管部门推荐的急需紧缺人才等，可以申请永久居留资格。永久居留外国人可以按照有关规定在中国境内购买自用、自住商品住房，可以按照住房公积金管理有关规定缴存和使用住房公积金。”

该报道说，消息传出后，在社群媒体掀起巨大的不满声浪，微博阅读数更是超过44.8亿，这让制定政策者也始料未及。网友纷纷怒批，“我已经被气得说不出话了”、“德国民众现在的生活状态。就是我们未来的生活状态”、“真的是搞笑至极，都2020年了，国家的发展还要靠联姻？中国14亿人口，说缺少劳动力，呵呵呵，有这个功夫想想办法扶贫吧”。更有人指出，“谁要是支持法案通过，实现外国人的腾笼换鸟，对得起因为计生而死去的胎儿吗？”、“这件事没这么简单，是某些人拿民族矛盾来掩盖阶级矛盾”。

目前事件仍在持续发酵，不仅“人民日报”微博天天被网友洗版，大陆男性群体也爆发婚姻焦虑。有人表示，“老子还没废到要黑人娶我们中国女孩”、“犯我中国女孩者 虽远必诛”、“拒绝华夏大地被黑人占领”，但这些言论也引发部分女性群体的不满，网络上吵翻天。

据《香港01》指出，“外国人永久居留管理条例”之所以引发大陆民众不满，主要体现在2方面。第一，在条例本身，网友普遍认为对外国人的永久居住条件过于宽松，多项要求缺少详尽的解释，大有漏洞可钻。其中争议最大的是第19条，“外国人因其他正当理由需要在中国境内永久居留的，可以申请永久居留资格”。什么是“正当理由”，条例中没有给出更明确的范畴。

第二，网友反感的不是“外国人”，而是外国人的“特权”和“超国民待遇”。大陆网络流传这么一句话，“一等洋人二等官，三等少民四等汉”，部分人仍然认为中国政府在司法、政治、经济等方面对外籍人员的让利、照顾并未停止。

另外，中国司法体制在处理涉外案件，依据中国外交原则“外事无小事”，涉外案件无小案，因此日常生活中，外籍人士获得警方优待的新闻屡见不鲜。同时，司法机关对涉外案件包括外籍人士犯罪案件时，有有“不会管、不愿意管、不敢管”的处理状态。

该报道说，具体案件中，法院不敢处理外籍人士，直接损害本国公民的合法权益，例如近年来频繁出现类似福州市的非洲留学生骑电动车载客被交警拦下，在推搡交警之后被福州交警从轻处分；南京地铁执法人员“选择性执法”，只罚中国人不罚外国人；北京大学医学部录取汉语水准不达标的菲律宾留学生，奖学金高达40万元人民币等案例。因此不少人更担忧，新的条例给予外国人较大权利，而不要求其履行与中国公民相同的义务。

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