传习近平要求调查新冠病毒发源地

中国国家主席习近平就新型冠状病毒感染症表示：“应该明确调查病毒来自哪里。”据朝鲜日报今天报道说，习近平的发言，是在最近中国接连主张“新冠病毒的发源地可能不在中国”的情况下做出的，因此预计将引发病毒发源地的争议。

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朝鲜日报今天报道说，习近平要求调查新冠病毒发源地，中国或想逃避责任。本月3日中国《人民日报》报道，习近平先后来到位于北京的军事医学研究院和清华大学医学研究院听取了检测设备和疫苗研制情况的汇报，勉励了科研人员。这是自上个月10日访问北京的医院和居民中心后，习近平第二次访问防疫现场。

该报道称，习近平在清华大学医学研究院举行的座谈会上就传染病等问题表示：“这是事关国家安全、发展和社会稳定的重大挑战，应该制定全面规划，对病毒源头、传播途径和可能是中间宿主的可疑动物进行研究分析。利用人工智能（AI）和大数据技术，查明病毒的来龙去脉。”

朝鲜日报说，近日中国专家和官方媒体就新冠病毒提出“武汉可能不是发源地”。 呼吸系统疾病专家，中国工程院院士钟南山上月27日在记者会上说：“（病毒）最早在中国出现，但不一定源自中国。”据《环球时报》发表文章称：“新冠病毒发源地目前尚不确定。不应（让中国）背上污名。

该报道称，”新冠病毒去年12月在中国湖北省武汉首次被发现。

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