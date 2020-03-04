华尔街日报指中国收紧防疫措施保卫北京

据华尔街日报今天报道说，当中国其他地区开始放松限制时，首都北京开始加强防控。现在，北京正面临从其他地区返回的大批人口。中国国家主席习近平要求全国大部分地区复工的同时，提出两个地区是疫情防控的重点。一个是疫情中心湖北省，另一个则是北京。

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据华尔街日报今天说，中国收紧防疫措施保卫北京。

中国国家主席习近平要求全国大部分地区复工的同时，提出两个地区是疫情防控的重点。一个是疫情中心湖北省，另一个则是北京。

习近平在上周的一次讲话中称，要全力做好北京疫情防控工作。他称：“首都安全稳定直接关系党和国家工作大局。”

该报道说，有关部门已经把北京的许多旅游景点关闭了一个多月，并在最近加强了疫情防控措施。

北京许多景点已经关闭超过一个月。故宫、天安门广场、国家博物馆和国家图书馆等位于政府核心区附近的景点仍然全部关闭。有关部门还关闭了部分段长城。故宫门前的长安街通常是人潮涌动，但周末时几乎空无一人。几名警察检查游客的身份证，只允许北京居民以及能够证明过去两周没有离开北京的人进入。

一名警察上周五发现两名游客的住址不在北京后对他们说：“对不起，不能让你们进去。你们要是生病了咋办？”

据该报道说，研究医疗史的人士称，因传染病疫情封锁政治和金融中心的做法很少见。1892年，美国总统哈里森(Benjamin Harrison)在霍乱恐慌时期隔离了纽约市的港口。1900年，当局封锁了火奴鲁鲁（檀香山）的唐人街，以控制腺鼠疫疫情。2014年，利比亚封锁了首都蒙罗维亚附近的一个贫困社区，以防控致命的埃博拉病毒的传播。

北京距疫情中心城市武汉约700英里（约合1,120公里），确诊病例相对较少，但在两所医院和一个办公场所发生了聚集性病例。截至周一，在中国80,151例确诊病例中，有414例在北京，2,943例死亡病例中有八例在北京。

北京不仅是中国的首都，也是大型国有企业和私营科技巨头的所在地，例如搜索引擎提供商百度(Baidu Inc., BIDU)和应用软件TikTok的母公司字节跳动(ByteDance Inc.)。在不久之前，其他地区控制居民活动时，北京的感染率较低使其可以相对放松人们在城市内的活动。在社交媒体上，一些民众抱怨在北京的人拥有国内其他地区没有的自由。随后，当中国其他地区开始放松限制时，首都北京开始加强防控。截至上周末，超过一半的中国省级政府已将疫情响应级别从最高级下调。

据该报道说，现在，北京正面临从其他地区返回的大批人口。在其2,200万常住人口中，约有800万人是外地户口，他们中的许多人可能在1月份时回到老家过春节。中国交通运输部上周日禁止北京所有的出租车和叫车服务用车离开本市，其他地方的出租车和叫车服务也禁止入京，1月下旬时省际客运/已停止运营。北京上周五发布了最新的疫情防控指导意见，强调任何来自中国其他地方的人员都必须在家中隔离14天，并要求居民区加强监控。从疫情严重国家返回的人员也必须隔离14天。北京表示，大学生不应返校。

华尔街日报说，过去两周，有关部门在许多社区挨家挨户地给居民发放出入新检查站的通行证。在一些社区，工作人员在入口处的大门和门框上贴上大封条。如果之后发现封条破了，他们就知道有人进入或离开过住所。

上周，地方政府还命令各超市确保每位顾客的周围保持约20平方英尺（合1.86平米）的缓冲空间，同时要求办公楼每天限制现场办公人数。上周中国还推迟了全国人民代表大会的召开时间。全国人民代表大会是一年一度的政治会议，每年3月份举行，与会者包括来自全国各地的数千名代表。

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