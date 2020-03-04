同一个钟南山 一个为入党领誓 一个道出人传人重大隐情

钟南山院士周二为广东医院两位新加入中共的党员领誓，他向中共效忠的镜头使人们突然意识到这位院士的政治角色。自愿或者无奈？或许他在专业领域的声望，难以避免被当局利用？

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官媒视频报道，广州医科大学附属第一医院与广东省支援武汉医疗队通过远程视频连线，一起举行了广东战“疫”一线火线发展党员入党宣誓仪式。中国国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山领誓。镜头特别突出报道了钟南山举着拳头领誓的场景。

也许一般人心中的钟南山是那位率先说出武汉疫情“人传人”的院士。1月20日，他对媒体表示，武汉疫情人传人了，后来了解内情的人指出，中国国家疾控中心的高福等人当时也是这个意见，他们事先进行了讨论。无论如何，此言一出钟南山之口，一下子打破了一个禁区，也一下子让还蒙在鼓里的中国平民百姓陷入恐慌。可以想象，多少年后，人们想起钟南山的时候还会和人传人三个字联系在一起。

他的有些判断性质的话语让官方如获至宝，比如2月27日在广州一次记者会上他表示，“现在国外出现一些情况，疫情首先出现在中国，不一定是发源在中国。”也许作为科学人士，如此说话过分草率，网上有人批评他为官方洗地，这种模棱两可的话语结果被官媒利用，暗指病源在美国，以此转移人们对中国疫情的关注。但不少人宁愿认为，钟院士还是抱着一种希望探清病源的科学态度，他的判断被利用了，这不怪他。

如此名声卓著的专家，让人很难怀疑钟南山有着媚上的动机。他说出上句话后，上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏则对『中国日报』表示，中国只有武汉最先出现了这个新传染病，如果是外面传到中国来，应该是几个中国城市同时发病，而不是有时间先后。在『中国新闻周刊』记者就新冠肺炎病毒并非起源于中国询问时直言：这是一个非常敏感的问题，一定要有确切的证据，病毒来自哪里，首先要看它出现的时间点，要追究时间段先后，第二要找出它在进化树上的位置。他的课题组对上海的病毒株做了全基因组的测序，结论跟世卫组织一样，上海的病例是从武汉传过来的，“所以这次在中国大地上，流行的就是这一株”。他的表述是很明白无误的。

钟南山17年前和他领导的团队在广东抗击非典时期走在第一线，救死扶伤，被视为抗典一号功臣，这也是这次当局把疫情事情拖延到一月二十号时，为什么请他出来的重大原因。这里需要提及的是当年同时发生的另一件事，与钟南山院士当年齐名，都被视为抗非典勇士，甚至名声更大的还有一位医生，他就是军医蒋彦永。在那一次应对非典疫情中，就是因为他的勇气和直言，世界知道了中国存在严重的非典疫情，迫使最高当局紧急行动，公然说谎的卫生部长辞职，北京市委副书记孟学农下台，从而拯救了无数生命。但是蒋彦永医生后来却没有钟南山那样的命运，由于他八九年亲眼目睹了广场发生的血案，他无法蒙骗自己的良心，他一次一次上书，要求最高当局给六四事件正名。结果，他至今还被软禁在北京家中。

作为专家的钟南山，毕竟是杰出的，若有人利用他的表述为某种企图服务，也需要格外地当心。一些观察人士继续认为，除了前面那句模棱两可的判断外，钟南山院士近来的许多表述虽然被拿去为官方行动迟缓的抗疫背书，但其中更多的是专家本人对疫情的分析判断。而且他的话语为分析官方最早隐瞒疫情造成多大损失提供了某种参照。比如2月27日他在广州的通气会上表示，“假如在12月初，甚至是1月初能够采取严格防控措施的话，病人将会大幅减少；而据我们的估算，要是1月25日后再实施（封城等严防举措），患者将会增加到十几万人。” 这句话意味深长，一些官媒把它解释成这是为当局下令封城的英明措施辩护，其实这样的说法太简单化。钟南山院士的重点是说如果再晚实施管控，后果将更严重，无疑是非常对的。武汉疫情发展到一月初，已经失控，当局二十三号才下令封城，已经太晚，只是一种被迫之举，如果再拖时日，后果更严重自不待言。

有分析人士指出，如果想利用钟先生这句话为当局的英明佐证就有点愚不可及。首先，钟南山团队指出，管控推迟五天，疫情规模扩大三倍，那么，可以反问，如果管控不是迟至一月二十三号，而是在习近平自己几次强调的一月七号开始实施，甚或更早的时候实施，疫情规模会缩小多少倍？武汉人会少死多少？再不要说这次疫情造成的经济的，社会的后果现在还远远地无法估量。

官媒现在每每提到钟南山，都是利用对自己有利的一面，却忘了，这种利用是很危险的，也就是同一个钟南山，在一月二十号率先说出，武汉病毒人传人，中共中央才惊慌失措，全中国才知情，一起人命关天的大事，就这样被各级权力隐瞒了如此之久。官媒也好，当局也好，提到科学家钟南山的时候，应该不要忘记他的人传人三个字一出口，产生的氢弹一样的爆炸力，那种爆炸力有意无意都是在揭穿企图隐瞒真相者的画皮。

尽管，从钟南山本人后来坦诚中国疾控中心地位太低来看，很难想象他会在不顾一切的情况下公开说出“人传人”这一早已存在的事实。

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