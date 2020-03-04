新冠肺炎打出原形 美国过分依赖中国供货

中国在新型冠状病毒疫情下实施的停工停产以及对相关医药产品需求大增导致美国首次出现药品短缺。美国军方高级官员和一些国会议员说，这个现象暴露了高度依赖中国供应医药产品对美国国家安全和对军队的潜在风险。据估计，美国药品市场中97%的抗生素来自中国。食品与药品管理局一位前任高级官员说，新冠病毒疫情可能导致更多款药品出现供应短缺。

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据美国之音今天报道说，疫情导致美国药品短缺，美军承认过度依赖中国供应。

在新冠病毒疫情肆虐时，被称为世界工厂的中国今年1月罕见地采取了大规模限制人员流动措施，导致各地厂家停工停产，其影响波及整个世界的产业链。上星期，美国食品与药品管理局宣布因为中国相关厂家受新冠病毒疫情影响，美国市面上的一款药品出现了供应短缺，另外，目前有20种药品完全由中国供应。

据估计，美国药品市场中97%的抗生素来自中国。食品与药品管理局一位前任高级官员说，新冠病毒疫情可能导致更多款药品出现供应短缺。

该报道称，国会众议院军事委员会成员、来自密苏里州的联邦众议员哈茨勒尔(Vicky Hartzler)对美国之音说，新冠病毒疫情导致的药品供应短缺表明美国正过度依赖从中国进口药品，在大国竞争时代，美国军方同样过度依赖中国的药品供应会伤害美军的战斗力。据哈茨勒尔说：“美军大多数部门直接从中国、或者通过那些从中国得到药物基本成分的美国药商那里购买疫苗、抗生素和其他药物。假如我们与中国发生冲突，中国可以利用这个情况来对付我们。他们可以扣压我们的药物必需品，也可能在药物中加入惰性成分、或者加入有害物。”

美国国防战略报告指出美国已经进入了与中国和俄罗斯的大国竞争时代。国防部长埃斯珀进一步称中国是美国的首要竞争对手。在众议院军委会上星期举行的一次听证会上，哈茨勒尔议员就药物供应问题向在场的美国军方高级官员提出质询。美军参谋长联席会议主席米利上将(General Mark Milley)证实美军的药物需求的确过度依赖中国。

据米利上将说：“我们有一个军事医疗系统，我们得到的药物供应跟商业医疗系统一样。你正确地指出了我们高份额的药品由中国这样的国家来制造是有风险的。我不知道具体是97%， 98%，还是80%， 但我知道中国占了美国整个药品产业很高的份额，这影响到整个国家，包括军队和文职部门。这是有风险的。假如我们与中国发生武装冲突，这对美国显然是一个很大的风险。但愿我们不会有武装冲突。”米利上将说，美国需要一个国家整体行动来解决药物生产过度依赖中国的问题。

哈茨勒尔议员则认为国防部能发挥带头作用。她早在新型冠状病毒疫情爆发前的去年10月就与其他议员共同推出了众议院第4710号决议案，要求五角大楼就军方药物供应过度依赖中国的问题进行全盘审核，并支持美国国内药商生产和提供军方需要的各种药品。据哈茨勒尔说，她希望人们对新冠病毒疫情的担心能帮助推动国会尽早通过这一法案。

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