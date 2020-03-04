新冠肺炎敏感词 当局遭指封锁包括人传人关键词

自由时报刊美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）公布2019新型冠状病毒的高分辨率彩色照片。（NIAID洛矶山实验室提供）

据苹果日报今天报道称，新型冠状病毒肺炎由湖北武汉爆发，最终蔓延全球。外界一直质疑内地当局对疫情有隐瞒，加拿大多伦多大学公民实验室刚刚公布的一项研究显示，北京当局在正式承认新冠病毒肆虐之前数周，持续封锁网上与病毒相关的关键词，当中包括“人传人”。

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苹果日报报道说，新冠肺炎维稳大过天！北京被揭公开疫情前，网络封锁“人传人”等关键词。

新型冠状病毒于去年12月在武汉出现，今年1月23日，当局实施封城。但是研究指出，疫情直到1月20日才得到中国官方承认，习近平在那一天呼吁阻挡病毒蔓延。

据该报道说，加拿大多伦多大学专门研究讯息封锁的跨学科实验室称，一些关键词，如“武汉不明肺炎”、“武汉卫健委”，在疫情爆发初期已成为禁区。公民实验室指出，在12月底至2月中，大约500个关键词或句子被中国的影片网站“YY”以及微信封锁，连一些如“人传人”一类的关键词也被删除。两间应用平台还删除批评中国领导人的关键词及一些讯息。

该报道说，公民实验室在2月14日进行的测验中，发现一些包含“肺炎”、“预防流行病”，“病毒”，“医学杂志”的词语都被删除。

该研究机构学者表示，这种通过封锁讯息给公众健康带来潜在损害的情形极其罕见。因为封锁信息，“限制了公民知情和自我保护的能力”。

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