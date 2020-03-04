新冠肺炎毒害脑神经 北京地坛医院说可恶化为脑炎

根据现有知情，新冠肺炎不仅堵塞呼吸供血系统，也攻击人体免疫系统以及生殖系统。北京地坛医院今天披露新冠肺炎病毒可感染神经系统致脑炎。

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据东网今天报道说，新冠肺炎：疫情恶化成脑炎？医院首証病毒感染中枢神经。消息说，北京地坛医院披露病毒可感染神经系统。

该报道说，首都医科大学附属北京地坛医院周三（4日）透露一宗新冠肺炎病例，在56岁患者的基因排序检测中，发现脑脊液存有新冠病毒，且引起病毒性脑炎；国务院同日在联防联控机制记者会上公布第七版诊疗方案，修改内容提及发现患者出现脑组织充血、水肿，部分神经元变性，证实病毒会入侵病人的中枢神经系统。

报道称，华中科技大学附属协和医院神经内科主任胡波的研究团队早前发表论文，指新冠肺炎会对患者神经系统造成伤害。而地坛医院披露的上述病例，指院方收治的一名许姓患者通过基因测序，证实脑脊液中存有新冠病毒，继而推断患者中枢神经系统受病毒侵袭。目前，该患者于上月25日经已出院。

据院方透露，患者在今年1月24日入院，当时出现呼吸衰竭症状，随后确诊。治疗3日后未有好转，反因双肺磨玻璃砂密度影范围扩大进入深切治疗部（ICU）抢救，96小时后患者出现神经系统症状，口腔颚面频繁抽搐，且伴随持续打嗝。

据该报道说，医生检查发现患者双侧瞳孔等大等圆，对光反射迟钝，四肢肌张力升高，双侧巴氏征及踝阵挛阳性。地坛医院重症医学科、检验科及中国疾控中心传染病所组成工作组，对上述病人的脑脊液标本进行宏基因组二代测序，在排除其他病原体后，获得SARS-CoV-2病毒（新冠病毒）基因组序列。

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