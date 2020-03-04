新冠肺炎演变衍生2新亚型病毒或传毒更大

中国官方的中国科学院主办的《国家科学评论》(National Science Review)发表题为《关于SARS-CoV-2的起源和持续进化》的论文，通过对迄今最大规模的新冠病毒全基因组分子进化分析，揭示了新冠病毒已经演化出L和S两个亚型，这两个亚型在地域分布以及人群中的比例相距甚远。而且根据新型冠状病毒的演变方式，作者推测这两种亚型的传播能力、致病严重程度或许存在较大区别。

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据中国时报今天报道说，最新研究指新冠病毒已演化出两个亚型，传播力、毒力区别大。

报道称，3月3日，中国科学院主办的《国家科学评论》(National Science Review)发表题为《关于SARS-CoV-2的起源和持续进化》的论文，通过对迄今最大规模的新冠病毒全基因组分子进化分析，揭示了新冠病毒已经演化出L和S两个亚型。

北京大学生命科学学院生物资讯中心陆剑研究员与中国科学院上海巴斯德研究所崔杰研究员是这篇论文的共同通讯作者。作者表示：“如果这一结论得到证实，将有可能指导我们更好地对新冠肺炎进行差异化的治疗和防控。”

研究分析的103个新冠病毒基因组资料全部来源于公共数据库。这些病毒样本的基因序列的收集时期最早是去年12月24日，最晚是今年2月5日。分析发现这些病毒株一共存在149个突变位点，且多数突变在近期发生。在这103个病毒株中，有101个属于两个亚型之一。具体而言，两个亚型的区别在于病毒RNA基因组的第28144位点，L型是T堿基(对应亮氨酸，Leu)，S型是C堿基(对应丝氨酸，Ser)。通过与其他冠状病毒比较，作者发现S型新冠病毒与蝙蝠来源的冠状病毒在进化树上更接近，从而得出S型相对更古老的结论。

但研究人员意外发现，相对古老的S型新冠病毒并没有因为在人群中传播的时间更长，而感染更多的人。基因组资料表明，感染S型的比例占30％，反倒是相对年轻的L型新冠病毒的感染比例占70％，而且每个L型病毒株比S型携带了相对更多的新生突变。

该报道称，基于上述反常现象，作者推测：“L型病毒传播能力更强，或者在人体内复制更快，因此可能意味着其毒力也更大。”

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