新冠肺炎 中国报公布数据以来最低 新增病亡只38例

关于中国新冠肺炎疫情与复工的报道图片

据中国国家卫生健康委员会今天公告说，3月3日全国报告新增新冠肺炎确诊病例119例，新增死亡病例38例（湖北37例，内蒙古1例），新增疑似病例143例。当日新增病例续创下卫健委公布全国数据以来仅高于1月20日77例的次低。与世界近70个国家疫情爆发相比，中国疫情官方报告明显下降向好。

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据路透社今天报道说，3月3日中国新增新冠肺炎确诊119例续创数据公布来次低，新增病亡38例。该公布指当日新增治愈出院病例2,652例，解除医学观察的密切接触者6,250人，重症病例减少390例。

截至3月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例27,433例（其中重症病例6,416例），累计治愈出院病例49,856例，累计死亡病例2,981例，累计报告确诊病例80,270例，现有疑似病例520例。

累计追踪到密切接触者666,397人，尚在医学观察的密切接触者36,432人。

就湖北疫情，报告当日新增确诊病例115例（武汉114例），新增治愈出院病例2,389例（武汉1,859例），新增死亡病例37例（武汉31例），现有确诊病例25,905例（武汉22,368例），其中重症病例6,232例（武汉5,723例）。

湖北累计治愈出院病例38,556例（武汉24,890例），累计死亡病例2,871例（武汉2,282例），累计确诊病例67,332例（武汉49,540例）。新增疑似病例52例（武汉43例），现有疑似病例340例（武汉234例）。

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