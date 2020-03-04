新冠肺炎 澳大利亚人疯抢卫生纸

新冠肺炎疫情蔓延全球，澳大利亚掀起恐慌性抢购风潮，最大超市伍尔沃斯（Woolworths）今天祭出卫生纸限购4袋的措施。尽管政府保证供货无虞，澳大利亚各大超市仍有部分商品被抢购一空，社群媒体流传的照片可看到架上商品被扫光及购物手推车堆满卫生纸的景象。澳总理莫里森今天向2GB Radio商业电台表示：「我可以理解民众为什么担忧，为什么冲到超市做出这些行为。但我们的建议是，大家不必这么做。」

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道说，澳大利亚民众抢购卫生纸，最大超市祭限购令。澳大利亚最大超市伍尔沃斯（Woolworths）今天祭出卫生纸限购4袋的措施。伍尔沃斯表示，限购4袋的措施「可以确保更多消费者买得到卫生纸」。干洗手液也将只能从柜台购买，每人限购两瓶。

据伍尔沃斯发布声明说，限购措施将「有助于支撑库存量，同时让供应商提升地方生产和运送来因应暴增的需求量」。

法新社说，尽管政府保证供货无虞，澳洲各大超市仍有部分商品被抢购一空，社群媒体流传的照片可看到架上商品被扫光及购物手推车堆满卫生纸的景象。

悉尼西部一家卖场的卫生纸摆放区今天惊传亮刀事件，新南威尔斯州警方证实接获报案，于午休时间到场处理，但表示没有逮捕任何人、也无人受伤。据称当时民众在抢购卫生纸时爆发激烈口角，一名听障消费者在惊慌之下拿出刀子挥舞。

新冠肺炎已在全球造成超过9万人感染、逾3100人死亡，大多数的病例是出现在中国，但韩国、意大利与伊朗也沦为重灾区。澳大利亚通报43起确诊病例，包括1起死亡病例。

澳大利亚各大零售业者也因为民众担忧染疫，面临口罩与干洗手液短缺问题。总理莫里森（Scott Morrison）说，他已与两大超市连锁业者伍尔沃斯和其竞争对手柯尔兹（Coles）讨论过因应恐慌性抢购措施。莫里森今天向2GB Radio商业电台表示：「我可以理解民众为什么担忧，为什么冲到超市做出这些行为。但我们的建议是，大家不必这么做。」

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅