日本感染者超千人 习近平访日延期

有关新型冠状病毒肺炎扩大问题，截止到到日本NHK电视台3日午后11时的统计，达999人，日本山口县政府4日又宣布感染者新增1人，达到1000人，死者达12人，而有关中国国家主席习近平预定4月对日本的国事访问，已决定延期，最近两国政府将正式宣布。

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在感染的者中，日本人感染的人和来自中国的旅客等为280人，钻石公主号乘客乘务员706人，乘包租飞机回国的人14人，到本稿截稿时为止共计1000人。

从各地区来看，疫情扩大最严重的是北海道。道内全境报告有感染者79人，爱知县41人，东京都为40人，神奈川31人，东京、神奈川、爱知县与和歌山等都发生了集体感染。

而为了对应新型冠状病毒肺炎的流行，日本政府和执政党整理出法律修正案。据日本ANN电视田的采访，这次法律修改案以修改《新型流感等对策措施法》为目标，在现行法律所规定的感染症中，列入现在的新型冠状肺炎，而这一期间最长可达从今年2月1日起达两年，在这一期间里，政府可能发出感染症紧急事态宣言。

原定4月进行的中国国家主席对日本的国事访问，据日本政府相关人士透露，已经决定延期，由于中国全国人民代表大会延期，使许多准备工作滞后，因此如期访日已经不可能，目前没有公布具体的访日具体日期，据说最早也要到秋天以后。

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