日行150公里巴基斯坦蝗虫近了 专家忧问中国能免灾吗

中国国家林业和草原局2日发布紧急通知，要求相关部门做好沙漠蝗的防控工作。通知说，虽然沙漠蝗侵入中国境内成灾的风险较低，但一旦发生，将出现规律未知、监测技术缺乏、防控困难等诸多不确定性。中国专家担心蝗虫可能给中国带来严重危害。

广告 继续浏览后续

据自由亚洲报道说，巴基斯坦蝗灾肆虐，中国会受影响吗？该报道称，在新冠病毒疫情未得缓解的情况下，中国政府又要开始担心巴基斯坦蝗灾可能入侵中国一事。

在中国一农业大学任教、不愿透露真实身份的朱先生接受自由亚洲采访时对蝗虫可能给中国带来的危害很担忧：“如果这是一个中国以前从来没有的物种，当它到中国繁衍后就会在中国增加了一个新的有害入侵物种，就很难估计它的危害性，因为之前没有治它的经验和手段（或者天敌），有可能会造成比原产地更严重的灾害。”

媒体及公开资料显示，沙漠蝗的特点包括高迁移率，每天可随风飞行达一百五十公里，习惯广泛进食，对农作物会造成毁灭性破坏。随着沙漠蝗从东非蔓延至印度和巴基斯坦，已在当地造成严重的粮食危机，巴基斯坦政府今年一月宣布该国进入紧急状态。

联合国粮食及农业组织（FAO）早前向全球发出沙漠蝗灾预警，指此次始于非洲的沙漠蝗灾因初期控制不力，可能会延续到2020年6月，届时蝗群规模可能增长至当前的五百倍。

据该报道称，经专家研判，中国西北、西南边境地区有高耸连绵的昆仑山脉、喜马拉雅山脉的阻挡，这次沙漠蝗群不可能飞越如此大面积的高寒干冷地区，而沿着喜马拉雅山脉南侧迁飞的蝗群则有可能南下，在气候条件适宜的情况下，从巴基斯坦和印度直接侵入西藏，或者经缅甸侵入云南、经哈萨克斯坦侵入新疆。

有专家警告，对比中国境内常见的东亚飞蝗，沙漠蝗体型更大、更壮，攻击性和入侵性更强。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅