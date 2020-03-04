桂民海女儿呼吁各国提示公民 前往中国恐遭任意拘禁

前香港铜锣湾书店瑞典籍股东桂民海2月下旬被判“为境外非法提供情报”罪名成立，监禁10年。据中央社今天报道说，他的女儿今天投书华盛顿邮报，痛批中国“厚颜无耻”，各国应向公民示警，赴往中国恐面临任意拘禁风险。安吉拉也质疑，欧盟最近发表了一份关于父亲被判刑的声明，称判决结果“有待解决的严重问题”。“但为什么欧盟不公开询问这些问题呢？为什么不要求立即释放他，并概述未释放他的后果？”

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，桂民海女儿吁各国向公民示警，赴陆恐遭任意拘禁。

桂民海（桂敏海）的女儿安吉拉（Angela Gui）4日投书华盛顿邮报，表示是在26岁生日隔天得知父亲被判刑10年的消息。她强调，“自从我父亲被强行带到中国以来，他无法获得任何情报”，却因“为境外非法提供情报”被判刑，这种超现实的指控，代表中国的“厚颜无耻”再上新台阶。“对自己遭绑架的了解就构成国家机密，这种悖论是为了让人们永远沉默”。

据安吉拉表示，父亲于2015年在泰国被中方人员绑架，当局虽然在2017年底声称他已被释放，但事实上却是将他软禁监视。2018年初，父亲与两名瑞典外交官搭乘火车时又被绑架。

据她认为，父亲之所以获刑，可能是因为中国当局担心，父亲会与外界分享遭绑架和拘留期间的资讯；同时当局也借此报复瑞典无视威胁，仍坚持让瑞典笔会颁奖给他。

中央社据浙江省宁波市中级人民法院官网公告，桂民海于2018年“经其本人申请依法恢复中国国籍”，今年1月遭起诉“为境外非法提供情报罪”，2月24日被判罪名成立，判处有期徒刑10年，剥夺政治权利5年。据安吉拉表示，瑞典外交部并未收到父亲要求放弃国籍的来函，中国也不允许瑞典领事官员访问桂民海。“我的父亲不再是瑞典公民，（竟是）因为中国单方面决定”。

安吉拉也质疑，欧盟最近发表了一份关于父亲被判刑的声明，称判决结果“有待解决的严重问题”。“但为什么欧盟不公开询问这些问题呢？为什么不要求立即释放他，并概述未释放他的后果？”

安吉拉指出，各国政府需要认识到，与中国的关系将“积极地”使他们的公民面临随时被剥夺所有权利和保护的危险。至少，各国政府应该发布旅行警示，让公民知道，他们在中国遭到任意拘留和监禁时，无法获得保护。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅