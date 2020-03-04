武汉新冠肺炎祸害全球向世界道歉吗 官媒说荒唐

武汉的新冠肺炎新型冠状病毒引发中国应否鞠躬道歉争论，北京日报今天刊载评论员文章称，中国疫情已有效控制，医疗队出征协助外国，彰显负责任大国应有担当，“道歉之说岂不荒唐？”

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据中央社今天报道说，有中国人主张为疫情向全球道歉，中共官媒称很荒唐。

鞠躬抱歉的争论源自专门以金庸武侠小说情节暗喻时事的微信公众号六神磊磊，他日前以“假如你家漏水淹了楼下的地板”为题撰文说：“嘿，专家说啦，水这种物质不是咱家特有的。所以我看淹楼的事跟咱家就没关系。”该文章以水借喻“新型冠状病毒”（COVID-19）调侃中国的“甩锅论”，并在结语称：“好好做个心态健康的人，好好修地板，别人家能帮的帮一点，不能帮的表达一下慰问关怀，少去楼道里乱吼，很难吗？做个人吧？”

中央社说，对此，中国民族主义小报环球时报总编辑胡锡进以“活在自己江湖里的六神磊磊，却要中国去真实世界里背锅”撰文回击称，“连WHO这样的权威机构都明确表示冠状病毒全世界都有，它的源头至今没有搞清，反对给它贴地域性的标签”。据胡锡进称，美国和西方现在有一大帮人就想做出是中国祸害了全世界，也就是中国漏水把下面的全楼都给淹了的定性。“中国主动背锅只会给充满恶意的势力提供攻击我们的更多把柄，以此为契机对中国进行更加实质的发难”。

该报道称，六神磊磊事后已删文，但道歉论与背锅论在大陆引发讨论。北京日报评论部“七日谈”专栏“长安观察”这篇“中国凭什么要鞠躬道歉”评论员文章也质疑，淹水道歉论调，貌似高风亮节，细究起来却是完全不符合实际的妄自菲薄。该文章称，新冠肺炎是人类的病，不是中国的病。仅仅因为疫情首先出现在中国，且中国对疫情重视程度高、防控力度大，就得贴上“疫源地”的标签，满世界去赔不是，无疑是对中国上下全力“战疫”的不负责任。

该报道说，据这篇文章还以美国为例指出，2009年美国暴发H1N1，国内6000多万例感染，影响200多个国家和地区，导致全球28万余人死亡，有人要求过美国道歉吗？道理很简单，病毒是全人类的敌人。据文章认为，中国的疫情如今已得到有效控制，境外疫情却突然严峻，中国医疗队也紧急出征、“三线作战”，彰显出一个负责任大国的应有担当。“这样一个中国，获得了全世界的尊重和致敬，道歉之说岂不荒唐？”

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