武汉 李文亮同事又一殉职 同医院200医护感染

中国新冠肺炎报告向好，早前受感染殉职的李文亮所在武汉中心医院另一名眼科医生同事，昨天新冠肺炎染病去世的消息，让民众伤心。消息说，该医院多达200员工被传染新冠肺炎。

广告 继续浏览后续

据中央社报道说，新冠肺炎李文亮同事殉职，武汉中心医院逾200员工染疫。消息称，武汉中心医院医师李文亮的死引起中国民众巨大震动。他的眼科同事梅仲明今天也因武汉肺炎去世，加上1日过世的同院医师江学庆，中心医院已有3名医师死于武汉肺炎，并有逾200名员工感染。

武汉市中心医院的眼科医师李文亮、眼科副主任梅仲明及甲状腺乳腺外科主任医师江学庆分别在1月上旬和中旬感染2019年冠状病毒疾病，该报道称，澎湃新闻引述该院一名医师说，“那时医院还没说‘人传人’，我们不可能随便提高防护等级。”

该报道引述财新网消息，有医界人士说，57岁的梅仲明是武汉最好的眼科医师之一，曾被武汉市残疾人工作委员会授予“光明特使”称号。55岁的江学庆曾获得中国医师奖，生前要求科室医生对病人要有耐心、不能大嗓门、音量控制在60分贝内，因此有“60分贝暖医”之称。

武汉市中心医院有2个院区，其中后湖院区毗邻华南海鲜市场，因此是最早接收武汉肺炎病人的医院。财新网说，这家医院已有超过200名员工感染，目前还有多名医护人员处于危重抢救中。

中央社说，这次疫情造成多名医护人员折损。根据公开消息，除上述3名医生，其他还有湖北省孝感市中心医院呼吸内科副主任医师黄文军（42岁）、武汉协和江北医院消化内科年轻女医生夏思思（29岁）、武汉市第一人民医院呼吸与危重症医学科彭银华（29岁）等人因感染殉职。

报道称，这些医护人员过世时正值青壮年，最早揭露武汉肺炎疫情的李文亮也仅34岁。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅