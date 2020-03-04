泰国列11国区为新型肺炎高风险地区 包括法中港澳台

伊朗爆发新冠疫情后戴防护口罩的乘客抵伊拉克达纳杰夫机场2020年2月21日。

武汉肺炎疫情扩散，全球共有超过92000宗确诊个案，3159人死亡，而出现首宗死亡个案的泰国，其公共卫生部长表示，会将11个国家及地区列为新型冠状病毒肺炎高危地区，当中包括法国和两岸四地，当地传媒表示，公告在《皇室宪报》刊登后便会实施，但报道未有提及刊宪日期，亦没有提及来自有关国家和地区人士入境后是否需要隔离。

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根据泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷（Anutin Charnvirakul）3日下午在社交网站贴出一份卫生部通告文书，该国已将11个国家及地区定为传染疾病危险区，分别是日本、德国、南韩、中国大陆（包括香港和澳门）、台湾、法国、新加坡、意大利和伊朗。

阿努廷的帖文曾指来自上述国家和地区入境者须要接受14日病毒隔离，但其后撤回有关说法，卫生部和旅游局回应查询时表示，公告内容尚须一、两天的时间去更改，稍后会有新公告。

另一位副总理巴维上将(Prawit Wongsuwon)较早前曾向传媒表示，当局没有法律强制入境人士进行隔离。《曼谷邮报》报道，这反映泰国政府会采取进一步措施来预防武汉肺炎由外地传入，尤其是为数约五千名在南韩非法工作的泰国人表明会回国，有关措施更有需要。

香港有超过35万名外籍家庭佣工，当中泰佣超过七千人，他们在合约完结时须返回本国一段时间。

受疫情影响，现时已有六个国家禁止港人入境，分别是台湾、俄罗斯、越南、以色列、巴林、科威特，另有数个国家对港人入境施加限制。

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