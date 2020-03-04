港铁9月出轨证因维修疏漏所致 推翻与示威外物有关指控

香港铁路一列火车去年9月进入红磡总站时发生卡车出轨断裂意外，该公司公布，意外是由于路轨间距过阔所致，与外来因素无关，而有关轨距扩阔至超出关键水平的问题已出现超过一年，但未获彻底跟进，有议员直指港铁对维修得过且过，不能接受。

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港铁和机电工程署昨(3日)午公布的调查结果，推翻上述导致8人受伤的罕见意外与反修例示威运动有关的指控。由于出轨意外在反修例运动高峰期的9月17日发生，中国内地媒体和网民热传意外是示威者向路轨抛掷外物造成，而港府官员则含糊其辞或把两者相提并论，例如事发当天被问到事故是否涉及路轨被破坏或有杂物， 运输及房屋局局长陈帆表示，「不会排除任何的可能性，…不对任何揣测作评论」；而机电工程署署长薛永恒更指出，会深入调查，不会排除任何可能性，外物的影响和机件故障均是调查方向，又指任何外物都会引致铁路事故。而当天的中共媒体《大公报》便以《东铁列车出轨 陈帆：不排除破坏可能性》为题作出报道。

根据事件调查报告，意外是因为相关道岔的动态轨距超出关键水平所致，当中两条新更换的合成轨枕与邻近的轨枕刚度不同，有3颗固定轨枕的螺丝钉断裂。至于现场断裂的路轨和裂缝，都是列车出轨后造成。

报告续指，早于2018年7月，该段路轨的间距已超出行动指标，但港铁延至翌年8月才更换路轨的枕木，而且维修后仍未解决间距超标问题，只是无人再理会，亦没有人撰写相关报告，以致管理层对此并不知情。港铁副车务工程总管黄浩梁解释，出事路段特殊，「维修人员对该处缺乏认知」，纵使他们发现路轨间距过阔后曾更换枕木，但跟进时过于侧重经验，没有根据数据进行复修工作。

不过，机电署报告指出，出轨位置及附近轨道的多条木枕内部已腐烂，木枕上的螺丝孔亦已拉长和扩大，路轨无法稳固在枕木上，才令间距过阔。

报告建议港铁提升内部管治，以加强监察及上报轨距是否符合规定。而港铁车务总监李家润更表示，会推出5项措施，包括修改工作指引、加强上报机制、引入新科技实时检视轨距变化。不过，他拒绝响应责任问题，而工程界人士则认为，管理层亦难辞其咎，因为港铁的轨道管理系统已获「ISO55001-资产管理」认证，订明管理层须审核及抽查前线人员的检查工作，但事件反映管理层未有达到上述要求，港铁须认真检讨监管，避免重蹈覆辙。

铁路工会联合会主席林伟强亦指出，认知不足并非只是前线的责任，管理层亦有责任处理认知问题，而且前线掌握的数据，取决于公司。

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