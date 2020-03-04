滞湖北台湾人要告台湾政府违宪

滞留中国湖北的台人无法回台，扬言提告蔡英文政府违宪，内政部长徐国勇表示是中国在卡关，因果必须搞清楚，若要因此提告政府，“我认为他们不会赢”。中国国台办就台商返回台湾受阻指控台湾当局撒谎。

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据自由时报今天报道说，滞湖北台湾人要告政府违宪，徐国勇指他们不会赢。

滞留中国湖北的台人无法回台，扬言提告蔡英文政府违宪，内政部长徐国勇今受访表示，若用“横滨模式”，政府都准备好了，是中国在卡关，因果必须搞清楚，若要因此提告政府，“我认为他们不会赢”。

该报道说，因应武汉肺炎疫情，徐国勇与相关部门今到立法院内政委员会报告“落实旅客入境资料查核，检讨居家访视机制并加强警消及边境等勤务人员防疫安全精进措施”专题报告。对于滞湖北台人因无法回台，声称要提告政府，徐国勇在会前受访表示，事实上如果用横滨模式就没有问题，“我们都准备好了”，现在卡关是卡在中国那边，不是我们的问题，因果必须搞清楚，我们自己的同胞应了解政府爱护他们的立场，希望把他们接回来的立场没有任何改变。

徐国勇也指出，他们说宪法规定有迁徙自由，但他们忽略宪法第23条规定，为了避免妨碍他人自由、避免紧急危难、增进公共利益、维持社会秩序，在疫情当下，4要件通通合乎，当然可以限制。传染病防治法、防疫纾困振兴条例，也都合乎宪法规定。

徐国勇说，美国、日本等很多国家都有撤侨，每个国家都是相同作法，滞湖北台人要告政府的官司，“我认为他们不会赢”，他们应该集体起来配合政府、支持政府，请中国政府配合“横滨模式”，才是彼此在国际上消弭武汉肺炎最重要的作法。

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